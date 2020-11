Těžko se ptát na počasí v poslední listopadové dekádě - je již zcela v souladu s pranostikami pro plačtivý, zakabonělý i jinak nepříjemný podzim. Nyní už lze čekat kdejakou nevlídnou variantu, od počasí sychravého, mlhavého a zcela deštivého, pod dny hrubě zimomřivé, mrazivé s ledovou či sněhovou pokrývkou, řečeno hezky česky - počasí zvané pod psa. A kdo se ptá na slunce, možná ještě tu a tam prorazí nevlídnou oblohou, ale bude to jen na pár chvil, tak na chvíli rozjasnit tvář.

Listopad na zahrádce. | Foto: Pavel Nový

Dny prodlouženého podzimu jsou již sečteny, příjemnou pohodu babího léta lze očekávat tak někde za kamny u babičky, co se dala do pečení buchet s povidly, a z oblohy za chalupou je už slyšet odlétající divoké husy. Nastupuje již bez pardonu sychravý podzim se vším, co k němu patří, letos s koronavirovým nášupem navrch. Nezbývá, než se těšit na silnější mrazy a bílou sněhovou pokrývku, s těmi si příroda i našinec určitě poradí. A čekat, zda zítra svatá Cecílie dle tradice sněhem pole přikryje, a to již i v nížinách.