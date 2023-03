RETRO: Taneční elegance a zábava. Zavzpomínejte s námi

Elegance, noblesa a zábava, tak to jsou taneční. V českých zemích se pořádají skoro 200 let. Do tanečních se chodilo za první republiky, za socializmu a chodí se i teď. Jde o tradiční „most“ mezi dětstvím a dospělostí, na který většina účastníku do konce života nezapomene. Jak vzpomínáte Vy na taneční? Byl vám pohyb po parketu vlastní? Osvojili jste si základy etikety? Podělte se s ostatními čtenáři o svoji zkušenost, tak jak to udělal třeba pan Oldřich Suchoradský. Své příspěvky posílejte na e-mail klara.alesova@denik.cz. Děkujeme.

Taneční v obci Vrdy u Kutné Hory. Manželé Holanovi vedli taneční od roku 1968 do roku 1993. | Foto: Archiv obce Vrdy

Své taneční jsem si prožil v sále Adalbertina v Hradci Králové, se svými spolužáky ze střední školy, někdy na začátku šedesátých let. Zážitky z nich jsou nezapomenutelné. Já to měl jen kousek od domova a vzpomínám, jak jsme si na chodbě našeho domu po návratu z každé lekce opakovali se spolužákem Frantou kroky tanců, které jsme se ten večer naučili. Spolužák u nás po tanečních vždycky přespával. Byl z vesnice až někde u Pardubic, takže by musel dojít domů pěšky. Žádná doprava mu na přesun domů už nejezdila. Naše spolužačky chodily do tanečních o celý rok dříve než my kluci. Dělaly nám poradkyně a přišly nás zkontrolovat na Prodlouženou a Věneček. Chválily naše pokroky a povzbuzovaly nás, že jsme dobří tanečníci, což nám lichotilo. V Pavlíkově bude přednášet mykolog Malý, následuje Halloween či beseda Po 40 letech jsem se do stejného sálu vrátil při Věnečku své neteře Olinky. Byl jsem potěšen, že je to tam stále stejné. Sváteční pocity, silné vzrušení při vzpomínce na to, co jsem tu kdysi prožíval. Byl jsem tu už jen jako fotograf a doprovod rodiny mé sestry, přesto jsem tak trochu omládl. Znovu jsem se nadýchal té nádherné atmosféry vzrušení a mládí, které jsem za ty roky nezapomněl a jistě nezapomenu do konce svého života. Autor: Oldřich Suchoradský