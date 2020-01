Jak vysvětlila Denisa Kepenová, šlo o neformální setkání štamgastů a přátel Peronky. "Po tom vánočním shonu jsme si všichni chtěli v klidu popovídat, zazpívat si a odpočinout. Kapela má pěkné své písničky, které už známe. Všichni jsme si popřáli vše nejlepší do roku 2020," uvedla Kepenová.

Na akci byl také František Nociar. "Ti muzikanti hrají skvěle, my jsme tu celá parta, je to takové poslední setkání všech v roce. Je to taková příjemná závěrečná tečka nakonec," řekl Nociar.

Antonín Lacina přišel podpořit nemocnou kamarádku. "Je to fajn holka na vozíku a já rád dělám dobré skutky, takže jsem jí přišel popřát do nového roku a také malinko pomoci finanční částkou, aby si koupila potřebné, nebo třeba i jen tak pro radost," vysvětloval Lacina.

Martina Sihelská