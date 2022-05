Rozhledna na Kotli u Rokycan slaví 8 narozeniny! Přijďte ji popřát i vy

Čtenář reportér Čtenář

Je to již 8 let co turistům dělá radost rozhledna na vrchu Kotel u Rokycan. Z výšky 28 metrů můžete vidět Šumavu, Brdy i hrad Radyni. Pokud budete mít opravdu štěstí, mohli byste spatřit i vrcholky Alp. Oslava výročí vzniku rozhledny se bude konat v sobotu 14. května.

Rozhledna na Kotli u Rokycan slaví narozeniny. | Foto: Archiv Deníku