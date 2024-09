Chodím často z Boru na hřbitov do Stráže zapálit na hrob svíčky přes Boreček, a protože miluji přírodu, procházky a focení, vždy kouknu na mapy, kam bych se mohla zase podívat.

A zjistila jsem, že mezi Stráží a Novým Dvorem jsou dva malé rybníčky - Horní a Dolní děkanský rybník. I vyrazila jsem se ze Stráže směr Dlouhý rybník, pro všechny známý jako Boněťák, s tím, že uhnu na začátku lesa hned doleva k těm rybníkům…no jo, ale pak jsem si vzpomněla, jak jsem jako holka chodila na Boněťák na koupačku na kameny a napadlo mne, že se tam po letech podívám. Přiznávám, nepoznala jsem to tam, ani kameny jsem nenašla, jen břeh posetý rybáři. A tak jsem to vzala cestou nazpátek. Vlezu na tu levou stranu a říkám si, že na malém Boněťáku ( Holý rybník) jsem také nikdy nebyla, protože tam se nekoupalo a šla jsem ho hledat. Prodírala jsem se roštím až ke břehu, který byl ze všech stran, až na jednu, zarostlý stromy a keři, ale jinak pěkný. Nejspíš je to soukromý rybník, je tam zákaz rybolovu.

Koukla jsem do mapy, kudy jakože k těm děkanským mám jít a vydala se dál. K mému překvapení jsem zjistila, že jsou tam i skaliska a cestička tak pro jednoho. Ale našla jsem je. A nechala se unášet tím klidem a krásou přírody kolem, ale přiznávám, musela jsem obejít skaliska, abych se k nim z lesa dostala. Dolní byl trošku větší a Horní hned vedle menší a zarostlejší. Mise byla splněna.

Cestou jsem se stavěla ještě u Oběšeného rybníka pod Novým Dvorem.

U jednoho z těch rybníků jsem na chvilku sedla a posilnila se a při tom mě přišel navštívit minimálně metrový jeseter, což byl pro mě super zážitek.Celá cesta mě vyšla na téměř 20 kilometrů v krásné přírodě.

Za krásný cestovatelský zážitek děkujeme Marii Fantové.