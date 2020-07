Náš člověk poučený, zvláště turista a zahrádkář ví dobře, že varianty červencového léta jsou různé, letos začínalo dozvuky medardovských dešťů, kterých bylo někde až dost. Pokud se ovšem uplatní v druhé měsíční dekádě teplá a suchá varianta léta, užijeme si žhnoucího slunečního kotouče, co griluje den po dni naše bledá těla i žíznivé zahrádky. Není divu, že teplé podvečery i jasné noci mají podobu vyprahlých záhonů, také hrdel všech zahrádkářů, rekreantů i prázdninových poutníků.

HVĚZDA SÍRIUS A HORKÉ PSÍ DNY

Jak známo, uplatní-li se v červenci sušší období, dosahují odpolední teploty za jasné oblohy a silného záření mimořádných hodnot, což vystihuje pranostika, že o svatém Kamilu (18.7.) slunce má největší sílu. Kdysi se tomuto období letních veder říkalo „psí dny“. Tento název je tradován od starověku, kdy výskyt veder dávali staří Řekové a Římané do souvislosti s východem hvězdy Sírius, zvané též Psí hvězda. Tyto psí dny nemají ale nic společného s tzv. psím počasím, čili s počasím natolik špatným, že se hodí pouze pro psy.

Poprvé v průběhu léta se také setkáváme v pranostikách s náznaky blížícího se podzimu - na svatého Eliáše (20.7.) dopoledne léto, odpoledne podzim; na Jakuba dopoledne léto a odpoledne zima.

POČASÍ NA SVATOU MAŘÍ MAGDALÉNU

Za pár dnů přijde den Maří Magdalény (22.7.), na ní očekávejme jistý déšť - tehdy rádo poprchává, neboť světice svého Pána oplakává. Jak vidno,možnost dešťů trvá po celý červenec, jedná se totiž o nejdeštivější měsíc roku. Tudíž ani v sadu, na zahrádce i na poli nemusíme mít ještě nijak vyhráno - na stromech hnijí jablka, po brázdách okopanin se plošně šíří plíseň bramborová a v listové zelenině dokončují své zhoubné dílo nenasytní slimáci. Navíc deště

pomedardovské stále občas bubnují do krajiny, s nimi přichází do polí i na zahrádky méně oblíbená, čili mokrá varianta léta. Jen ti houbaři si nad nimi mnou ruce a s chutí plní košíky, to ale také jak kde.

LETNÍ ZAHRÁDKY S ČAPKEM

Ano, červenec se neptá a zahrádkáře s oblibou deptá. Už náš zahrádkář z největších zaznamenal v Zahradníkově roku, že s červencem na zahrádce je to zkrátka potíž. Jednou se počasí podebírá na obloze i na zemi, až je z toho bouřka k uzoufání, a zahrádkář s těžkým srdcem přihlíží, jak se zahrádka zmítá pod údery deště a vichřice. Do toho zachrastí občas kroupy a posléze zahrádkář zoufale přehlíží trávník zanesený pískem, polámané lilie a mečíky. Pochopitelně příští den píší noviny o průtrži mračen, co způsobila strašné pohromy zvláště na majetku a na osení; ovšem ani slůvko o těžkých škodách na zpustošených záhonech a padlém orientálním máku - my zahrádkáři jsme co do významu vždycky jaksi odstrčeni.

K řešení hrubě nepříjemné červencové situace snad by bylo platno, kdyby zahrádkář padnul denně na kolena a modlil se asi takto: „ Pane Bože, udělej to nějak tak, aby každý den pršelo asi tak od půlnoci do tří ráno, tak pomalu a teple, aby přitom nepršelo na rostliny suchomilné, na smolničku a levanduli. A slunce aby svítilo po celý den, ale ne všude a ne tuze moc; také aby jednou za týden pršela zředěná močůvka a holubí trus, amen.“ Tenhle sen ovšem přísluší jen Rajské zahradě.

O KRÁSE ČERVENCOVÝCH RŮŽÍ

Zahradní potěchu přinášejí nám letošního léta hlavně růže, co kvetou v mimořádné bohatosti a kráse. Červenec je také měsícem očkování růží, ale kdo by se s ostrým nožem zvaným žabka řezal do palce, když výběr sazenic v obchodech je za pár žlutých mincí. Naštěstí i v sedmém měsíci toho stále dost kvete, třeba zvonek a kopretiny, také řada skalniček. Stále něco kvete a jiné odkvétá, radost pohledět.

Hleďte, ony ty květiny jsou opravdu jako ženské; takové krásné a svěží, oči bychom na nich nechali a nikdy nedohlédneme té krásy, něco nám vždycky ujde. Ona každá krása je taková neúkojná, ale jakmile začnou odkvétat, tak už to není ono ( stále mluvíme o květinách). Jaká škoda, líbezná krásko, že jak míjí čas, krása přechází a jen zahrádkářská dřina na drnu tachovském trvá …

Pavel Nový