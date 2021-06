- pes

- 7 let

- kříženec (váha cca 8 kg)

- v útulku od 20. března 2021 poté, co byl odchycen v Třemešném

- s adopčním poplatkem 2000 Kč (naočkovaný kombinovanou vakcínou, odčervený, načipovaný, Bravecto proti parazitům)

Ahoj, já jsem Matěj. Tak mi říkají u Šmudliny. Mám to tam fakt rád. Natálka dobře vaří. Můj nejlepší kámoš Zdenda mě bere na výlety. Leni mi čechrá deky. Je to tam celkem príma. Moc se mi tam líbí, ale všichni říkají, že to není na furt. Doteď jsem se asi nic moc neměl. Mám krk úplně odřený od obojku, byl jsem kdesi uvázán. Pak mě popovezli kamsi mezi lesy a najednou jsem se dostal mezi lidi, co kolem mě poskakují a poletují. Celkem dobře jsem si je vycvičil. No jo, moc toho neznám, i když jsem už zralý kluk. Holt mi nikdy nikdo nic neukázal. Ale bacha, trénuju všechno, jezdím na výlety autem a už jsem se i koupal. Lidi na mě denně stojí fronty, abych s nimi šel ven. Jak říkám, dobře jsem si je vycvičil.

Mám o dost radši chlapy, než ženský. Nevím proč, ale ty fousy, kšiltovky, svaly, to se mi prostě líbí. S chlapy mám zkrátka co probírat. Jsem trochu přísný a jiskra nepřeskočí jen tak u každého. Nechám se drbat, vlezu vám na klín, kouknu, jak vám žena uvařila kafíčko a co si prohlížíte v mobilu. Ale nejsem vlezlý.

Nikde doma neznačkuji, ale byl bych rád za domek se zahradou a spaní doma. Na vycházku chodím i se psím šéfem Katem, ale asi bych měl pána raději pro sebe. Přestože mě venčí hodně velkých dětí, ví, že mě nemají mazlit, pusinkovat, mačkat apod. Já na to prostě nejsem. Hodím se zkrátka do rodiny bez dětí.

Kdyby se našel nějaký opuštěný chlapák, co by mě vyvezl na ryby nebo do lesa na šišky, jéé anebo v pátek na pivo do hospody, to bych byl rád. Chci si užívat toulky přírodou, to mi prostě doteď nebylo přáno.

Byl jsem na krevním rozboru, paní doktorku jsem chtěl sežrat, ale říkala že jsem naprosto zdráv a můžu jít do světa. Musím se té krásce omluvit, ale komu by se líbilo píchání do packy.

Takže, pokud došlo k zamilování a je ti smutno, napiš šéfce něco o sobě a jaký domov nabízíš na Gabrielka333@seznam.cz a my se ti ozveme. Ale někdy jí to trvá i několik dní, než mi to přečte. Musím si to rozmyslet a pak se ozveme. Pac a pusu. Matěj.

Lesan

- pes

- 9 let

- kříženec kokra (váha cca 20 kg)

- v útulku od 2. dubna 2021, umístěn jako pozůstalost rodinou

- s adopčním poplatkem 2000 Kč (pravidelně očkovaný kombinovanou vakcínou, pravidelně odčervovaný, načipovaný, Bravecto proti parazitům)

Tak si představte, že máme v nabídce "něco, co tu ještě nebylo". Jen se na něj podívejte: krásný, měkkoučký, okouzlující plyšoň. No uznejte. Ale má to velké ALE. Lesánek je pes, co se na vás bude upřeně dívat, vrtět ocasem, aportovat míček a chytat piškoty v letu. Ale není to s ním žádný med. Nemá rád žádný kontakt s člověkem. Kdysi dávno si ho pořídila hodná babička a hodný dědeček, kteří mu zřejmě ve všem ustupovali a doplatili na svou dobrotu. Lesan byl pán tvorstva a dělal si vše, co chtěl.

My to ale nevzdáváme, snažíme se navázat lepší a jiný kontakt, než měl doposud. Věříme, že to po malých krůčcích půjde a trochu nastavíme nějaké hranice.

Hledáme pro něj nejlépe člověka, který žije sám a rád by k sobě psa, co by mu obcházel zahrádku, nechal ho povalovat se na pelechu a nenutil ho k mazlení. Někoho, kdo má zkušenosti se svéhlavostí a případnou agresivitou.

Bez dětí a jiných domácích mazlíčků. Vhodný pouze k rodinnému domu se zahradou. Je zvyklý na zateplenou boudu.

Pokud máte o Lesánka zájem, napište nám něco o sobě a jaký domov nabízíte na Gabrielka333@seznam.cz.

Gabriela Jägerová

vedoucí útulku U Šmudliny