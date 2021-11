Pokrytectví, faleš a nesoudnost se dle mého názoru v poslední době šíří na sociálních sítích rychleji než samotný covid v republice. Rovnou úvodem říkám, že toto je čistě jen můj a můj postoj, a že je jasné, že se mnou mnozí nemusí souhlasit. Nejsem arbitr, jsem obyčejný člověk a vím, že kritikou nikoho lepším být nenaučím. A omlouvám se za toto své mudrcování. Oproti jiným nemám na svém facebookovém profilu příliš "přátel", osobně si myslím, že kdyby zde byla i kolonka "nepřítel", bylo by tam lidí podstatně více. Ale přesto na FB i instagramu funguji, dávám příspěvky a sleduji své okolí. Dokonce jsem zde našla i "přítele", kterého jsem si vzhledem k jeho věku spíše adoptovala za syna, považuji ho za blízkého a věřím mu. Ale především si ho lidsky vážím. Velmi dobře znám jeho práci, vím, že patří mezi ty, jež by mohl leccos svými postoji a statusy ovlivnit nebo zkoušet ovlivňovat, ale je příliš chytrý a slušný na to, aby to dělal. Je mladý a přesto vyzrálý, nesnižuje se ani neztrapňuje hloupými příspěvky, prostě na svůj věk je vyspělejší než spousta podstatně starších facebookových nadšenců v mém okolí. A hlavně pokud by nějaký status na tuhle sociální síť dal, rozhodně by ho během pár dní neporušil. Takových lidí si opravdu cením, o to více stále žasnu, čeho všeho jsou někteří z nás schopni. Bohužel se mi znovu a znovu potvrzuje domněnka, že doba sociálních sítí z nás udělala otroky lajků a nebojím se říci, zatemňuje nám mozek čím dál víc. Navíc někteří právě díky získaným lajkům nabyli přesvědčení, že jsou výjimeční, a že mohou cokoliv. I pokrytecky lhát.

V tuto dobu se sociální síť zaplnila nejrůznějšími příspěvky na téma očkovat, neočkovat, chodit do hospody, nechodit do hospody atd. Zásadně se k tomuto nevyjadřuji. Důvodů je mnoho, svůj názor mám, o tom, že je v tomto státě s příkazy a zákazy chaos, že si spousta věcí protiřečí, vím, rozhodně se spoustou věcí nesouhlasím. Ale protože sama nevím, kdy jak svůj názor v návaznosti na vývoj různých situací změním nebo upravím, tak prostě raději mlčím. Diskuzi si dáme občas doma, někdy v práci, ale raději si žiju svůj život dle toho, jak vše cítím a ctím já. A ani status tohoto znění bych nikdy na svůj profil nedala. I proto, že i já často v životě šlápnu vedle. A pak díky své proříznuté puse, splašenosti a divokosti trpím morální kocovinou. Pár dní mi většinou trvá, než se srovnám uvnitř sebe.

O to více mne stále udivuje, jak mohou být někteří lidé hloupí, sobečtí, bezpáteřní a pokrytečtí. Většinou jsou to ti, co díky množství získávaných lajků (o upřímnosti těchto nebudu raději polemizovat) žijí v přesvědčení o své dokonalosti. Nechápu, proč se snaží manipulovat s druhými, když nakonec své hrdinské statusy obratem poruší. Co vede někoho k tomu, aby se veřejně vyjádřil, že do restaurace, kina, divadla nikdy nevstoupí neb to k životu nepotřebuje, když za pár dní tam společně s těmi, kteří mu to radostně na FB kvitovali a hlavně lajkovali, vyrazí? Ano, i moje krátkodobá paměť mi neslouží jak bych si představovala, ale to, že o něčem řeknu NE před několika dny, si přeci pamatuju. Anebo si opravdu ti dotyční myslí, že jsou na FB jen vypatlanci, kteří si nevšimnou a nedají si jedna a jedna dohromady? Chápu, že těch lajků, o které tolik stojí, u takového příspěvku je skutečně mnoho stejně jako rádoby chytrých komentářů. Stačí někomu opravdu tak málo k radosti? Tak hluboko je někdo schopen klesnout? Jak se může taková osoba druhý den podívat sama sobě v zrcadle do očí? Opravdu si ti ostatní nepamatují, co dávala ta samá osoba na svůj profil před půlrokem či rokem a jak se její názor mění dle toho, jak jí to vyhovuje, že jí to stále nadšeně lajkují?

Když občas tohle vidím a čtu, říkám si, proč se raději než trapným hláškám a statusům nevěnují ti dotyční mudrlanti nějaké smysluplné akci, kdy by mohli vládu opravdu upozornit, že je něco špatně. Nesmyslnými, rádoby chytrými řečmi u "hrdinského" FB-postoje se to ta naše vláda nedozví. Proč ti, kteří jsou ochotni věnovat čas manipulaci se svým facebookovým "fanklubem" nesepíší petici, nepřipraví podpisová místa a následně ji nedoručí dál? Tak by se to možná spíše dozvěděli ti, jimž je to směřováno. Joooo, to je práce, starosti … lepší je být chytrý na sociální síti, tam se mi ve finále nic moc stát nemůže, max mi nějaký absolutně "hloupý" ignorant napíše, že jsem trdlo a ten se stejně nedozví, že jsem o tři dny později v té hospodě s kamarády byla, ač mi dle mého vlastního statusu stačí k životu úplně jiné věci.

Národe český, vrať se zpět ke zdravému selskému rozumu. Víc se k tomu všemu asi říct nedá.



Monika Šavlová