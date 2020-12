Školáci z Plzeňského kraje se aktivně zapojují do Minisčítání

Čtenář reportér





Přiblížit dětem význam statistiky i chystaného Sčítání 2021 má ambici již pátý ročník zábavně-vzdělávací akce Minisčítání. Probíhá online a až do 13. prosince se do něj mohou hlásit žáci ve věku 9 až 15 let ze všech škol v České republice. Na vylosované třídy navíc čekají atraktivní ceny, třeba tablety, komiksy nebo stolní hry.

Minisčítání. | Foto: ČSÚ