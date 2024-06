Šestnáct žáků 7. – 9. ročníku ZŠ Přimda, kteří po celý rok aktivně pracovali na eTwinningových projektech, mělo díky programu Erasmus+ možnost navštívit ve dnech 10. – 14. června 2024 partnerskou školu v Rimavské Sobotě.

Do Rimavské Soboty za přáteli i poznáním vyrazili školáci ze Základní školy Přimda. | Foto: ZŠ Přimda

Program korespondoval s aktivitami projektu Time to travel (Čas cestovat). Přimdští žáci objevovali krásy Slovenska společně se svými vrstevníky ze ZŠ Š. M. Daxnera. Kvůli trvalým dešťům musel být původně naplánovaný program upraven a některé aktivity nahrazeny jinými.

Pondělní program byl věnován „teambuildingu“ prostřednictvím sportu. V Gym Areně v Rimavské Sobotě si žáci obou škol rozdělení do tří mezinárodních týmů zahráli badminton, bowling, šipky a kulečník. V úterý se vydali do Košic, kde si zasportovali v hale FamilyGym, prohlédli si náměstí a nádherný dóm sv. Alžběty. Ve středu si podle původního programu měli vyzkoušet jízdu na paddleboardech, to však kvůli deštivému počasí a vzestupu hladiny vodní nádrže Teplý vrch nebylo možné. Místo toho se dozvěděli něco o geografii Slovenska, zasportovali si ve školní tělocvičně a vydali se na výlet do Brezna, kde si prohlédli museum automobilů. Při návratu z Brezna vystoupali k rozhledně Zbojská a povečeřeli v tamní salaši. Ve čtvrtek prozkoumali jeskyni Domica, součástí prohlídky byla i krátká plavba po podzemní říčce Styx a poté si prohlédli kaštiel Betliar. V pátek dopoledne navštívili výstavu o Harry Potterovi v knihovně a poté se v doprovodu archeologa Gemersko-malohontského musea vydali na procházku po dávné historii Rimavské Soboty. Odpoledne se v osmi mezinárodních týmech proměnili v majitele cestovních kanceláří, kteří nabízejí lákavé zájezdy do nejrůznějších destinací.

Týden utekl jako voda, po společné páteční večeři nezbylo než se rozloučit a vydat na cestu k domovu. Těšíme se na další shledání – v příštím školním roce zase na Přimdě!

Za příspěvek děkujeme pedagožce ZŠ Přimda Janě Anděl Valečkové