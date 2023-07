Ve dnech 23.–25. června bylo město Stříbro pozváno do německého Naumburgu k připomenutí si husitských událostí ze začátku 15. století. Za česká města zde byly Písek, Tábor, Bärnau, Borovany, Domažlice, Sedlčany, Tachov a naše město Stříbro. Vedení města požádalo Bratrstvo sv. Barbory, aby naše město na této události zastupovalo.

Bratrstvo sv. Barbory ze Stříbra zavítalo do německého Naumburgu. | Foto: Bratrstvo sv. Barbory Stříbro

Poslední setkání husitských měst se konalo ve švýcarské Kostnici v roce 2016, poté zasáhl covid. V pátečním podvečeru jsme byli pozváni na slavnostní společenský večer spojený s večeří. Součástí večera bylo představení všech delegací. Za naše město se akce zúčastnil místostarosta města K. Lukeš.

V pátečním odpoledni zasedalo představenstvo Společenství husitských měst. Zvolilo si nové vedení na další období. Bohužel celý pátek propršelo a samozřejmě to mělo vliv na program, který byl narychlo přemístěn do místní haly. V sobotu se ale počasí obrátilo a od rána bylo až nepříjemně teplé počasí, které gradovalo při samotném průvodu městem. Od rána probíhaly různé společenské akce a vystoupení jednotlivých husitských měst s jejich programem (folklórní tance, historický šerm, vystoupení s prapory a bubny, Noc na Karlštejně a jiné). U městských hradeb byl zřízen husitský tábor.

Vrcholem naumburských třešňových slavností byl historický průvod městem. Už jsem viděl leccos, ale aby v průvodu bylo cca 2 500 účastníků, to ještě ne. Průvod obešel celé městské historické centrum a trval skoro 2 hodiny. V úmorném počasí naštěstí organizátoři nezapomněli na občerstvovací stanice, jinak by asi někteří do cíle nedošli. Celou trasu průvodu lemovalo ohromné množství lidí. Jednotlivá města a spolky byly celkem na třech místech prezentovány.

Za 4 roky si město připomene 1 000 let od svého vzniku, chystají se velké oslavy. Doporučujeme vám návštěvu tohoto města, stojí to za to (historické centrum s radnicí a měšťanskými domy, katedrála, dómy, kostely, městské opevnění a hlavně spousta zahrádek a kaváren).