Na počest listopadových oslav Rozběháme Česko v retro stylu! Ať jsi chodec nebo běžec, nazuj jarmilky a svým pohybem pomoz nejen sobě ale i druhým.

Běhat můžeš kdekoliv od 9. do 16. listopadu

Registrace do 16. 11. 15.00 h.

Nahrání výsledků do 16.11. 23.59 h.