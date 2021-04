Stezka je určená výletníkům každého věku a její start je u domu v Partyzánské 370. Tam si ve schránce vyzvednete pracovní listy a můžete vyrazit. Nebojte se žádných těžkých úkolů, čekají vás logické hádanky zpestřené pohybovými aktivitami. Když projdete stezku celou, snadno vyluštíte tajenku. Pak se můžete těšit i na drobnou odměnu.

Během procházky se též dozvíte mnohé o objektech lehkého opevnění, které jsou známé jako tzv. řopíky a byly vystavěny už za první republiky jako bezpečnostní prvek ochrany města a státu.

Akce se koná ve spolupráci s iniciativami Ukliďme Česko, Ukliďme svět a Nejsem prase, a tak ti, kteří chtějí pomoci přírodě od odpadků, najdou na startu pytle, do kterých mohou během své cesty sbírat to, co do přírody nepatří. Po cestě najdou mimo jiné kontejnery na tříděný odpad.

Myšlenkou stezky bezpečí je poznat z blízka okolí historického města Stříbra a krásy naší krajiny. Stezka bezpečí je lidem přístupná během dubna a možná bude prodloužena až do května.

Jana Miltová