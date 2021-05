Volkswagen Crafter má na boku obrázek anděla a je dennodenně využíván, jak říká ředitel střediska Tomáš Rusňák. "Automobil je pro devět osob a vzadu můžeme složit tři invalidní vozíky. Nejčastěji vozíme klienty k nám do střediska sociálních služeb, do zdravotnických zařízení, ale také na úřady a další místa. Službu zajišťujeme pro tachovský a chebský region," uvádí Tomáš Rusňák.

Získat auto bylo pro středisko důležité. Ačkoliv má i další vozidla, ta postupně dosluhují. Dotace na milionový vůz činila 80 procent, ale bylo nutné dalších 20 procent doplnit z vlastních zdrojů, které ve Vítečku museli sehnat. "Musím poděkovat spoustě lidí, kteří nám pomohli a díky sbírce jsme těch 200 tisíc korun dokázali dát dohromady, a proto už dnes vůz máme a slouží ke svému účelu. Velmi si této pomoci já i celý náš pracovní tým a kamarádi vážíme, moc děkuji," dodal Rusňák.

Do střediska chodí také autistická Barunka Glazerová, které je 13 let. "Máme 'folksvágna', já už umím všechny značky," pochlubila se a její maminka Ivana dodala. "Barunka chodí do střediska moc ráda. Jejich práce si velmi vážíme, jsou tam úžasní lidé a nemají to jednoduché. Jsem ráda, že se nakonec povedlo peníze na vozidlo získat, je vidět, že ještě existuje mnoho dobrých lidí. Pro Barunku jsou to všechno kamarádi. Děkujeme jim," řekla Ivana Glazerová z Černošína.

Martina Sihelská