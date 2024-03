Nultý ročník akce Stříbroples se konal v sobotu 24. února ve stříbrském kulturním domě. Akci pořádali tamní podnikatelé v čele s Kamilem Klásou. Výtěžek z plesu byl předán rodině Petra Holečka, jako podpora na rehabilitační péči nemocného pětiletého Adámka.

Nultý ročník akce Stříbroples se konal ve stříbrském kulturním domě. | Foto: Martina Sihelská

„Prostě vidíme, že tu péči potřebují, nejde jen o léky, ale je třeba také rehabilitace a lázně. Ta rodina se musí o syna neustále starat a my se pokusíme jim trochu pomoci. Proto celá tombola šla na tento účel a nakonec se vybralo 32.800 korun," uvedla Kamil Klása.

Večerem provázela moderátorka Hitrádia FM plus Bára Plincelner, v programu vystoupily kapely THM (Čejka band), Crimson Fields a návštěvníky také potěšilo taneční seskupení Silver Team Cheerleaders pod vedením Jitky Zaoralové. Ačkoliv se celý sál nezaplnil a zůstalo asi 50 míst volných, návštěvníci dokázali zaplnit aspoň taneční parket. Velká část přijela z okolí, jako například Alena Přerostová z Plzně a Sára Kellerová z Tlučné. „Spojily jsme příjemné s užitečným, naše protějšky zde hrají ve skupině Crimson Fields a my si nejen zatančíme, ale také jsme se snažily pomoci koupí tomboly. Bohužel jsme nic nevyhrály, ale to nám ani nevadí, protože víme, že peníze jdou na dobrou věc a to je to, oč tu běží, " smály se roztančené ženy.

Na parketu byla také domácí Jana Berounová. „Já se teda klaním manželům Klásovým, protože něco takového úžasného dělají poprvé a určitě to není jednoduché zajistit prostor, sestavit program, oběhnout sponzory, připravit propagaci a já nevím, co ještě se musí, ale vím, že do toho dali měsíce svého volného času. Tak jim tu chci za všechny poděkovat a rodině Holečkových přeji, aby ty peníze přinesly aspoň trochu radosti," řekla stříbrská Berounová.

V očích Petra Holečka se zaleskla slza, když přebíral šek, peníze půjdou prý na rehabilitaci a lázně. „Děkuji všem za Adámka, opravdu jsme nečekali, že by cizí lidé takto připravili ples a vlastně kvůli nám. Adámkovi je pět let a kvůli předporodní komplikaci má od narození těžkou formu DMO a epilepsii. U Adámka došlo po resuscitaci k trvalému poškození mozku. Kvůli tomu je prakticky nehybný a vyžaduje péči 24/7. Spoustu lidí se rozhodlo Adámka podpořit a my si toho nesmírně vážíme. Vybrané finance budou použity na nákladné rehabilitace, které dokáží přetížit rodinný rozpočet. Moc děkujeme," řekl Holeček.

Příběh malého Adámka, který se narodil Pavlíně Schambergerové a Patru Holečkovi, vám přineseme v další reportáži, ale už nyní můžete pomoci jakoukoliv finanční částkou na transparentní (viditelný) účet č. 000000-4187238083/0800.