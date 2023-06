Stříbrské muzeum zve na výstavu Vzpomínky ze školních lavic, kterou připravili společně Jarmila Straková a Jiří Sauko, školní nábytek jim zajistili pracovníci muzea. Výstava je plná spousty různých exponátů, které autoři sami sbírají.

Stříbrské muzeum zve na výstavu Vzpomínky ze školních lavic. | Foto: Martina Sihelská

„Já začínala sbírat panenky, ale tak nějak postupně jsem přidávala další a další věci. V podstatě umím dnes udělat výstavu na více témat, ale na Jirku Sauka asi nemám, ten toho má mnohem, mnohem více,“ smála se Jarmila Straková.

Jiří Sauko přivezl mimo jiné starožitné malované kalamáře. „Celkově ty starší věci jsou z mé sbírky. Také bych dokázal mít výstavy na všechna možná témata, když tak přemýšlím, tak vlastně ani nevím, co nemám. Pořád to mám tak, že se pro něco nadchnu a snažím se k tomu sehnat co nejvíce kousků. Něco si naaranžuji do svého muzea, které o víkendech provozuji v Chodové Plané, v sobotu od 12 do 18 hodin, v neděli od 12 do 15 hodin. Ale všechny exponáty se mi tam samozřejmě nevejdou. Ale to mi nebrání v tom, že pořád něco sháním,“ říká Jiří Sauko a zve na prohlídku muzea v Chodové Plané.

Ve výstavě prý chybí nějaké učebnice a také sportovní oděv. „Například chlapecké červené trenky na tělocvik jsme vůbec nesehnali, každý to vyhodil, což mě mrzí, ale nedá se nic dělat. A tak tu máme jen cvičenkyni. Ale kdyby je někdo měl, prosím, půjčte nám je, nechte je tu v muzeu,“ prosí o zápůjčku či dar, v podobě červených trenek malé velikosti, Jarmila Straková.

Vrátit se do školních lavic můžete až do 9. září 2023.