Slogan města zní – udělejte si čas na mimořádné zážitky. Zážitkem určitě je pořádání hornické parády, která je vyvrcholením adventního programu. Ve městě tradičně ožívá vánoční poselství v souladu s hornickými zvyky. Tyto tradice jsou na druhé straně Krušných hor stále živé. Vše se odehrává v centru města, kde stánky na náměstí, v typickém krušnohorském stylu, dodávají celé akci i celému adventnímu času jedinečnou atmosféru. Ve městě se nachází největší pozdně gotický kostel sv. Marie v celém Sasku. V kostele je umístěn vyřezávaný hornický betlém s 32 postavami, jediný v Sasku postavený horníky.

Přijeli jsme včas a bez problémů našli místo na zaparkování. O dvě hodiny později již nemáte šanci pro „svůj kočár“ najít volné místo a musíte do středu města dojít z docela velké vzdálenosti. Do centra města se přímo hrnuly tisíce návštěvníků. Ve 13.30, kdy byla zahájena slavnostní hornická paráda, bylo celé město přeplněno. V průvodu bylo celkem osm hornických kapel. Nepočítali jsme množství hornických spolků, ale troufnu si říci, že účastníků hornické parády bylo cca 1000. Českou republiku reprezentovaly dva hornické spolky z Abertam a Měděnce, možná i proto, že to mají nejblíž.

Počasí bylo vcelku příjemné, bez sněhu. Naše cesta tam i zpět byla v docela nepříjemné mlze. Celou hornickou parádu natáčela německá televize ARD. Myslím, že akce se velmi zdařila a něco podobného určitě chybí u nás, bohužel nejsme schopni již navázat na tradiční hornické zvyky. Už jenom to, že v každém okně ve městě svítí hornický betlém, u nás nepředstavitelné.

Karel Neuberger