Jak říká lidové rčení, v říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů. A jestli má jako letos dub mnoho žaludů, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. Nic naplat, teploty někdy skokem, jindy zvolna klesají, což je důsledkem krátícího se dne a zmenšené intenzity slunečního záření.

Když vítr duje, tuhou zimu ohlašuje

Nyní, na počátku poslední dekády října, býval v kalendáři den svaté Voršily (Uršuly). Svatá Voršila prý zimu posílá, proto jíní nasila. Svatá Uršula perličky rozsula, ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala; toto úsloví svědčí o ranních mrazících.

Světice Kordula (22. 10.) a Voršila jsou rovněž považovány za patronky větru. Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula. Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují. Platit také má, že jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá. Potom koncem října můžeme podle pranostik už čekat výrazný pokles venkovních teplot.

Zahrádkářský říjen podle Čapka

My se o tomto víkendu vydáme opět někam za humna, k našim zahrádkářským osadám. Navzdory počasí je tu stále rušno a podzimních prací habaděj, k vidění jsou ještě květy jiřin a aster, to než je sežehne ostřejší mráz. Snad nejpůsobivěji přiblížil krásy podzimu i smysl zahrádkářského října spisovatel Karel Čapek - v útlém spisku Zahradníkova roku se toho dozvíme o zahrádkářské duši i povaze měsíce října zhola vše.

Jak píše autor, mělo by se nyní psát o hýřících barvách jeseně, o teskných mlhách a úkazech na nebi, také o posledních astrách a červené růžičce, která se ještě snaží rozkvést. To vše patří k říjnu, ale nechte mne, abych zapěl oslavu nejopovrženější kráse podzimu. Vím, že nemáte pole a nesvážíte brambory či řepu na velké hromady; ale mrvili jste už někdy zahrádku? Když toho panečku přivezou plný vůz a vyklopí teple dýmající kupu, uznale pokyvujete hlavou. A když pak dostanou záhonky, co jim patří, má člověk trochu mystický pocit, že udělal zemi něco dobrého.

Dávej půdě víc, než z ní bereš

Čím dříve, zahrádkáři, pochopíš zavilost hmoty neživé a jalové, se kterou je třeba svést pídi za pídí zápas, aby se v ní ujal život v podobě, aby se stala půdou života, tím lépe. A potom poznáš, že musíš dávat půdě víc, než z ní bereš; musíš ji obracet a nasytit vápnem a zahřát teplou mrvou, prosypat lehkostí popele a nasytit vzduchem a sluncem. Tu se počne rozpadat a drobit speklý jíl, a začíná ustupovat pod rýčem s nápadnou pokorou; v dlani je teplý a poddajný, je totiž zkrocen.

Říkám vám, zkrotit pár sáhů půdy je veliké vítězství. A jak tu tak leží před tebou, sypká a vlažná, ani už nemyslíš, co na ni zaseješ. Což není dost krásná podívaná na tuto temnou a vzdušnou půdu ? Není to krásnější než nějaký záhon macešek nebo mrkve? Jsou půdy tučné jako špek, lehké jako peří i sypké jako dort, to vše jsou přerůzné a ušlechtilé druhy krásy; zato ošklivé a ničemné je vše, co je mazlavé, hrudovité, studené či jalové, což platí i o lidských duších.

Vyjdi ven, zahradníče, a sázej

Ono se řekne, že příroda se teď ukládá ke spánku; zahrádkář to ví líp a poví vám, že říjen je stejně dobrý měsíc jako duben. A abyste věděli, právě teď je první jarní měsíc, čas podzemního rašení a rozpuku, nalévajících se pupenců. Jen se ohněte a trochu hrábněte do půdy, a najdete puků tlustých jako palec, křehkých klíčků a dychtivého kořání - nic platné, tady v zemi je už jaro v celé své dychtivosti.

Tedy mezi všemi měsíci je říjen měsíc vysazování a přesazování; tak jdi ven, zahradníče, a sázej - jen pozor, abys nepřekrojil rýčem rašící cibulku narcisu. A vůbec, záhonky z léta, kde rostly dvoumetrové květiny i zelenina, jsou nyní ozdobené jen suchými stvoly a suchými listy, nic pěkného. Tady to mám drobet holé a prázdné, říká si zahradník, něco sem přisadím. I jde a učiní tak, bruče uspokojením, že zaplní holá místa. S prvním zarytím vypáčí chuchvalec kořenů, na kterých se nahoře tlačí trs tlustých pupenů. Ježíšmarjá, zasténá pěstitel, vždyť já tu mám vysázený upolín! Ano, život zahrádkářův je plný změn, činorodé vůle i překvapení. Ovšem zahrádka není nikdy hotová, tak jako lidský svět a lidské činění vůbec.

Pavel Nový