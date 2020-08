Od srpnových radostí je už nejvyšší čas vrátit se k aktuálním přípravám na nový školní rok, a do brašny přibalit školní potřeby, nově i ochranné pomůcky před koronavirem. Takové časy nepamatují prarodiče ani rodiče dětí, nic naplat, doba je taková.

Takže spoléhat se ještě tak můžeme na přicházející snad babí léto, i když v Čechách jeden nikdy neví. Po končících žních potěší snad v Českém lese a jeho okolí nastupující přehlídka hřibů i další houbové havěti, což je neklamné znamení, že alespoň některé věci drží se tradičního kalendáře. Také poslední srpnový výlet do víkendové krajiny může mít letos příjemné srpnové parametry, to za odměnu. Ještě, než se vydáme do vlídné krajiny u Boru, oplývající zajímavostmi rázu přírodního i historického, připomeneme si některé z aktuálních pranostik.

Ten, který udělá z tepla stín

Jak známo, v srpnu již nelze slunci mnoho věřit, vystižením charakteru počasí koncem tohoto měsíce je pořekadlo, že svatý Augustin (28.8.) udělá z tepla stín; kolem něj odcházejí pryč teplé dny. A je-li teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. O sv. Augustinu léto opouští krajinu. Svatý Augustin je také znám zajímavými citáty, kupř. - "Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem. Co jiného jsou říše, nežli velká loupežnictví."

Dnes, v den Stětí svatého Jana - přestávají již parna; když v tento den prší, velkou zkázu ořechy trpěti mají. Ořechové rčení bylo zaznamenáno již r. 1793, pro letošek dlužno poznamenat, že s ořechy vlašskými i lískovými je to špatné již povícero týdnů. Platit také má, že na den Jana Stětí mají se užínati bramborové nati.

Zdroj: Pavel Nový

Olešná, ves v olšovém údolí

Poslední srpnový víkend zavede nás do poklidné krajiny na jihovýchod od Boru, kde leží v potočním údolí při silnici z Boru na Horšovský Týn nenápadná ves Olešná, místo se zajímavou minulostí a pohledným okolím na východním úpatí přírodního parku Valcha. O to více kontrastují v zástavbě pozůstatky objektů po zemědělské velkovýrobě z druhé půli 20. stol. Zmínku o Olešné(něm. Elsch) nalezneme již v jednom z kladrubských falz k r. 1186, poté od r. 1379 vlastnil Olešnou vladyka Buna. V 16. stol. tu sídlili Reitzensteinové, od nich statek vyženil Adam ze Švamberka - ten byl ve své době nejvyšším sudím království českého a spolumajitelem nedaleké Přimdy. Na zámku v Olešné rád pobýval, měl však spory s přimdskými Chody a v r. 1570 se bál vypálení zámku. Po smrti byly jeho ostatky uloženy do švamberské hrobky v blízkém Starém Sedle.

Zastavení v čase i na návsi

Ves Olešná rychle střídala majitele, r. 1788 byl zdejší statek připojen k borskému panství. Když vyhořel starý zámek, jako náhradu vystavěla vrchnost na návsi patrový panský dům. Před 2. svět. válkou měla obec Olešná 52 usedlostí a 255 obyvatel; statistika z r. 1991 potvrzuje necelou třetinu bývalého stavu.

Na dobrozmachu vzpomíná Olešná některými dosud zachovalými domy a pozůstatky starého zámku, objektem staré barokní sýpky a budovou panského domu. U panského dvora stával pivovar, zbořený r. 1984, nedaleko vystupuje kaple svaté Anny, vybudovaná borskou vrchností. Místní usedlosti na ulicové návsi jsou zčásti opravené, některé slouží chalupářské rekreaci.

Za majestátem okolní přírody

Neptejte se, kudy z Olešné do přírody, odpověď se sama nabízí při pohledu k obzoru – směrem západním upoutá komplex přírodního parku Valcha s geomorfologickými zajímavostmi, momentální záplavou hub a výhledy z vrchů směrem k Českému lesu. Na opačné straně od Olešné leží památné vsi Racov a Staré Sedlo, jižně od nich pak dominuje krajině podkova vrchů Sedmihoří, o jehož zajímavostech jsme se nedávno zmínili v našich vycházkách.

Takže honem do krajiny obilí, pastevních areálů i lesnatých vrchů u Olešné, než svatý Augustin udělá i zde z tepla stín. Potěšit se závěrem srpna poklidným majestátem zdejší přírody, naplnit košík pravými hřiby a rozlétnout se po zdejších kopcích, jako babočky nad žlutými květy vratiče a starčků.

Pavel Nový