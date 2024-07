Čtenář reportér dnes 08:53

XXII. ročník letního hudebního festivalu Dveře jízdárny dokořán (DJD) připravuje pro rok 2024 MěKS Tachov. Od května do září ožívají prostory zrekonstruované Jízdárny ve Světcích krásnou hudbou.

V červenci pokračujeme v projektu mimořádným koncertem k 50. výročí Městského kulturního střediska Tachov - v pátek 26. července do národní kulturní památky zavítá symfonický orchestr z velké Británie - Stoneleight Youth Orchestra, přímo z Londýna. Pro své turné si připravili program zahrnující skladby Antonína Dvořáka - Slavnostní pochod, op. 54, od Edvarda Elgara - Violoncellový koncert, e moll a od P.I. Čajkovského - Symfonii č. 5, e moll. Dirigování se zhostí sám hudební ředitel Stoneleigh - Robert Hodge, pravidelný dirigent Národních dětských orchestrů Velké Británie, vyučuje dirigování na Royal College of Music na bakalářské i postgraduální úrovni. Vedle této práce je hudebním ředitelem Symfonického orchestru města Cambridge, Symfonického orchestru města Aylesbury a Symfonického orchestru města Essex. Mezi jeho hostující dirigentská angažmá patří Maltský filharmonický orchestr a Oxford University Orchestra. Studoval na Royal Holloway College, University of London. Sólo na violoncello bude mít Daniel Brandon - v německém Hannoveru. Jako sólista a komorní hráč vystupoval na předních britských pódiích včetně londýnské Cadogan Hall a Queen Elizabeth Hall.

Koncert začíná v 17 hod.. Pro diváky je praven svoz z Tachova do Světců v 16,30 hod. z autobusového nádraží a zpět v 18,45 hod.

Všechny koncerty projektu DJD r. 2024 se konají pod Záštitou ministra kultury MK ČR Mgr. Martina Baxy a s finanční podporou Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu ,,Podpora kultury v PK pro rok 2024“.

Dalšími finančními podporovateli jsou společnosti: SMÚT Tachov, CM Transport Tachov, Merimex, FCC Česká republiky, Formy Tachov a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech.

Vstupenky na IV. koncert 25.8. (The Cello Boys) a závěrečný koncert 8.9. (Galakoncert Gabriely Beňačkové s Jakubem Pustinou a Severočeským symfonickým orchestrem) jsou stále k dispozici, na www.kulturnitachov.cz, rezervace je možná přes tel.: 374 630 000.

Těšíme se na setkání s vámi při poslechu vysoce kvalitního hudebního přednesu.

S pozdravením Petra Maroszová

Za příspěvek mnohokráte děkujeme.