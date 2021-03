Opakovalo se to každý den. Ondra vždycky sebral tu nejhezčí panenku a odnesl ji stranou. Říkali jsme jí Zlatovláska, ale hrály jsme si s ní jenom, když Ondra do školky nepřišel. Když tam byl, zbyla nám jen plešatá mimina.

Zlatovlásku jsme před Ondrou často schovávaly. Zahrabaly jsme ji mezi mimina, jenže on pak šel žalovat, že chce tu vlasatou pannu s dlouhýma řasama. Několikrát dokonce brečel, že mu ji bereme. My jemu. A paní učitelka nám jen řekla: "Ale holky…" a panenku mu dala.

Taková nespravedlnost. Vždyť my jsme mu taky nebraly ta jeho auta a traktory nebo smradlavé popeláře. To se prostě nedělá. A vůbec, panenky jsou přeci pro holky, ne?

Byl to prostě boj

Ondra se v tom vyžíval. Vždycky když Zlatovlásku měl, strašně se předváděl. Vozil ji na tatře a boural do zdi nebo ji schválně vyklápěl z kočárku. A my jsme na něj prostě nemohly. Jednou jsme přišly se Štěpánkou do školky a Zlatovláska tam nebyla. Ani Ondra tam nebyl. Jenže za chvíli přišel a měl i naši vlasatici. Tak to je dost. Vždyť hračky se domů ze školky nenosí.

No a tak to šlo dál do doby, než jsme vymyslely plán, jak z toho ven. Zlatovlásce jsme ustřihly vlasy a oči jí zamalovaly černou fixou. A zabralo to. Ondrovi už se nelíbila a nechal nám ji. Jenže už se nelíbila nikomu. Bylo to strašidlo, které nikdo nechtěl. Za pár dní přinesla paní učitelka novou vlasatou panenku. Měla ještě delší vlasy než Zlatovláska a očima mrkala jako o závod. Byla prostě dokonalá.

Jenže hádejte, jak to dopadlo?

Jana Nestávalová