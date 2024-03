Když se řekne historie, vybaví se v tomhle slově každému z nás něco jiného. Pro někoho je to třeba už včerejšek, pro jiného posledních pár let. A pak jsou lidé, pro které se tak trochu stalo tohle slovo koníčkem, kterému věnují hodně svého volného času. Tak si lze také vysvětlit to, co už nějaký čas připravují měsíc co měsíc Aleš Santner s kolegou Slavomírem Kozákem pro občany Tachova. A nejen pro ně…

Sál tachovského kina Mže je při každé prezentaci starých fotek zcela zaplněný. | Foto: se svolením Miroslava Svobody

Ale pojďme od začátku a vraťme se asi o deset let zpět na jednu zahradní párty do Studánky. „ Všechno vlastně začalo náhodou,“ vzpomíná Aleš Santner, „otec“ projektu, o němž bude dále řeč. „Seděli jsme u souseda, bývalého tachovského starosty Richarda Volky, a on, jak měl ve zvyku, v dobrém smyslu slova, se pochlubil, že si koupil skener. Vyprávěl, jak všechny rodinné fotky naskenoval, upravil a archivoval. A to byl pro mne jakýsi impuls a námět čím bych mohl vyplnit čas v důchodu, do kterého jsem právě odcházel.“

Aleš Santner je mužem činu, následoval svého souseda. S novým skenerem se brzy naučil upravovat fotografie. Samozřejmě začal rovněž s rodinným archivem. A protože je vášnivým tenistou dostal nápad, že by mohl zkusit zdokumentovat činnost tenisových oddílů ve městě. V následujících dvou letech tak spatřily světlo světa fotoknihy oddílů Rudé hvězdy, Dukly i Slavoje. „ Nejsložitější bylo shánění fotografií, ale kamarádi pomohli,“ říká Aleš Santner. „Dostaly se mi do rukou snímky nejen z tenisu, a tak jsem přemýšlel co s nimi. Řekl jsem si, že by byla škoda nevyužít je, protože mnohé byly hodně zajímavé i z hlediska historického. A tak jsem zkoušel další věci,“ dodal.

Na promítání dobových snímků z výbuchu ubytovny v Tachově dorazili pamětníci

Oslovení přátelé ochotně prohledali domácí fotoarchivy. Začal se věnovat tachovskému náměstí a zrodil se první ucelený soubor. Zatím ale shromažďoval fotografie víceméně pouze pro sebe. A jak se dostal jeho několikaletý koníček na veřejnost? „Oslovil mne bývalý tachovský městský zastupitel Pavel Sklenář, který věděl, že sbírám staré fotky a chtěl v rámci své kampaně udělat něco pro voliče. Zajistil tachovskou Rychtu a tam jsem poprvé jsem promítl první z fotosouborů. Tam mi hodně pomohl Sláva Kozák a od té doby spolu spolupracujeme. Ten zase vymyslel další pokračování našich už společných porezentací,“ vzpomíná na začátky Aleš Santner. Další zviditelnění se na sebe nenechalo dlouho čekat. Následovaly večery v tachovské „Sedmdesátce“, v sálku Městského kulturního střediska a v KATu. Postupně začal stoupat zájem veřejnosti tak, že kapacita míst nikde nestačila. Logickým vyústěním tak byla dohoda s vedením Městského kulturního střediska v Tachově o možnosti využití kina Mže.

„Těší nás, že je o tyhle akce tak velký zájem,“ konstatuje Aleš Santner. „Máme pohromadě téměř třicet souborů fotografií z různých oblastí. Pochopitelně k nejzajímavějším patří ty, které přibližují historii města. Ať už to jsou výstavby sídlišť, škol a školek, nebo změny, jimiž procházely a procházejí jednotlivé městské ulice. Máme zpracované soubory k jízdárně ve Světcích i k dalším historickým objektům. Obdobně jsme dali dohromady minulost i současnost různých sportů a sportovních oddílů v Tachově, a také se věnujeme osobám a osobnostem, které se jakýmkoliv způsobem zapsaly do městského života,“ přibližuje některé z fotosouborů, jimiž je obohacen program večerů.

Sál tachovského kina Mže je při každé prezentaci starých fotek zcela zaplněný.Zdroj: se svolením Miroslava Svobody

Že zájemců o Santnerovy a Kozákovy projekce stále přibývá, svědčí i jejich poslední akce. Diváci ve zcela přeplněném hledišti tachovského kina Mže si připomněli mimo jiné také budování přehradní hráze Lučina a to, jak vypadala tehdy stejnojmenná obec. Pro některé z přítomných to byly skutečně nostalgická vzpomínky, když viděli i třeba svůj rodný dům, který skončil pod hladinou přehrady. Pestrost večeru pak dodala prezentace bývalých hudebních skupin, které před půlstoletím obohacovaly kulturu ve městě. A také několika současných ve městě působících. Představilo se jich čtrnáct, a to ještě zřejmě nebyly všechny, jak bylo řečeno. Bohužel, mnoho lidí vážilo cestu na tenhle zajímavý večer zbytečně. Do kina se nedostali. Kdo si nezajistil vstupenky v předprodeji, neměl šanci.

„Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že se k hudebním skupinám ještě vrátíme v pondělí 8. dubna od 18 hodin a připomeneme si i jiné, na které se nedostalo,“ upozorňuje Aleš Santner.

Jednou z hudebních skupin, která kdysi v Tachově působila, byli Falešní hráči - tehdy pravidelný účastník celostátních festivalů Porta.Zdroj: se svolením Miroslava Svobody

Dodejme, že nejbližší prezentace souboru fotografií se bude konat v pondělí 25. března od 18 hodin. Tématem večera budou zaniklé i stávající hospody a restaurace. Určitě se mnozí ze štamgastů na fotografiích poznají a vzpomenou si na to, co v těch zařízeních kdysi prožili. Milovníci historie si na své přijdou i v dalším měsíci. Ve středu 24. dubna od 18 hodin bude kino Mže patřit fotografiím na téma Tachov v době okupace, tedy od roku 1938 do roku 1945. Takže nezapomeňte – jistotu, že se dozvíte další zajímavé věci z let dávno minulých v Tachově a budete mít místo v kině Mže, vám dáva zakoupení vstupenek v předprodeji. Aleš Santner se Slavomírem Kozákem se na vás už dnes těší.