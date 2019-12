V Pardubicích se konal poslední letošní závod RUN Tour. Celoroční seriál se koná v osmi městech a výtěžek jde vždy na nějaký charitativní program.

Tachovští běžci v Pardubicích | Foto: Martina Sihelská

Na skutečnou dostihovou dráhu se tam vydalo dva tisíce běžců z celé republiky a také Plzeňského kraje. "Vyběhlo 1762 dospělých a 386 dětí, což je mnohem více, než tomu bylo v předešlých ročnících. V Pardubicích se vybralo 228 tisíc korun, v celém seriálu dokonce 1 750 tisíc. Tyto peníze jdou na nákup monitorovacího přístroje pro novorozence pro porodnici U Apolináře," vysvětluje run tour tým Nikola Mráčková.

V příštím roce čeká na běžce novinka. "Už nebudeme startovat v Liberci, toto město vynecháme a do osmičky zařazujeme běh v Karlových Varech. Už teď jsme spustili registrace," dodala Mráčková.

Západočeský kraj, konkrétně Tachovsko zastoupila také Jitka Hříbalová z Chodové Plané, která se postavila na pětikilometrovou trať. "Já jsem v Pardubicích závodila už potřetí. Dostihová trať je pro mě zajímavá i s těmi překážkami. Nejsem úplně pravidelný běžec, ale na závod jsem dopředu trénovala a jsem s časem spokojená," uvedla Hříbalová.

Z Plané u Tachova se na pardubickou desítku vydal Dalibor Bartoš. " Já to vzal jen jako zábavu s partou, běželi jsme společně, fotili se, užívali si to. Přelézal jsem i překážky, které jsem nemusel a hodně mě pobavila irská lavice, jak jsme se tam všichni škrabali nahoru," smál se Bartoš z Plané.