The Echoes zahrají v muzeu v Kladrubech

Jiří Kohout Čtenář reportér

Co má se stát, Na zápraží, Jediné přání. To jsou názvy několika hitů úspěšné tachovské poprockové kapely The Echoes, kterou můžete vidět živě už v pátek 24. listopadu v sále Regionálního muzea Kladrubska.

The Echoes zahrají v muzeu v Kladrubech. | Foto: se souhlasem The Echoes

Vánoční koncert The Echoes nabídne skvělý hudební zážitek, skupina vystoupí akusticky a v programu zazní mimo jiné i debutové album Na

okamžik, které vyšlo v první polovině letošního roku a setkalo se s vřelým přijetím publika. Koncert se koná v pátek 24. listopadu od 19 hodin a návštěvníci akce se budou moci s kapelou i osobně setkat, případně se občerstvit, a

samozřejmě si desku také zakoupit.