Do kin míří snímek Téměr dokonalá tajemství, v němž září Elyas M’Barek - herec s exotickým vzhledem známý z filmu Fakjů, pane učiteli.

Téměř dokonalá tajemství | Foto: Ondřej Kulhánek

Co všechno skrývají naše mobilní telefony? Je to pandořina skříňka, časovaná bomba, anebo studnice zábavy?Nejen o tom pojednává nový snímek Téměr dokonalá tajemství, který míří do českých kin na přelomu června a července (brzy termín upřesníme)

Remake nyní již kultovního filmu Naprostí cizinci, který vychází z divadení hry Zakopaný pes, přináší sondu do životů mladých lidí s jejich mobilními telefony. V hlavní roli se představí Elyas M’Barek známý z filmu Fakjů, pane učiteli.

Téma, které společností rezonuje více a více je zde zpracováno neotřelou formou a pro diváky čeká jiné - překvapivé zakončení.

Snímek, v němž se najde v něm každý z nás, odkryje to, co mnozí nás pečlivě až úzkostlivě schováváme.

Jakou šanci mají nyní vztahy, ať už milostné, rodinné či přátelské?