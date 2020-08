V zimě zde kvetou mandloně, dozrávají pomeranče a citróny, na jaře orchideje, v létě ibišky a olivy. Je tady horké klima v létě a mírné v zimě. A spousta milých lidí, co se pořád usmívají. To je náš ostrov. Ráj na zemi."

Takto popisuje ostrov Korfu ve své knize Pavla Smetanová, rodačka z Valašska, která na ostrově v Jónském moři žije již patnáct let. Vtipným, zasvěceným a čtivým způsobem nás seznamuje s životem a zvyky této ostrovní komunity. Její postřehy jsou prodchnuty láskou a obdivem k novému domovu, o němž je přesvědčena, že má všecko, co si jen člověk může přát. To je nevšední krásu i poezii moře, úzké uličky se zvláštní atmosférou i těžko definovatelnou vůni koření. Ten, kdo tady strávil dovolenou, jí dá určitě v mnohém za pravdu.

Vybaví si spalující žár léta s pětatřiceti stupni ve stínu, piknik na pláži, nejrůznější obchůdky a krámky, pravoslavné kostely, ovoce, zeleninu na trzích, nekonečné olivové háje, ale hlavně klid, pohodu a spokojenost. Řekové jsou "pohodáři". Dokážou si vychutnat chvilky klidu i společného posezení u lahve dobrého vína či něčeho ostřejšího. Autorka knihy je líčí s laskavým humorem i s jistým pochopením pro drobné chybičky. Jako průvodkyně českých turistů nás seznamuje s klady a nešvary našinců na dovolených, ale především se spoustou osudů lidí doslova z celého světa s nimiž se zde setkala. Je to četba nenáročná, ale těm, kteří zde strávili třeba svou letní dovolenou připomene vzácné chvíle klidu a pohody, které tady zažili.

Ivan Nikl