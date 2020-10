Ano, před pár dny k nám zavítala podzimní rovnodennost a s ní i astronomický podzim.

Kvetoucí hořeček drsný pod Vlčí horou. | Foto: Pavel Nový

Není divu, že nyní má napilno příroda i její děti, času do dnů méně vlídného počasí příliš nezbývá. Ptáci se již houfují k odletu, zatímco myší čeládka na sklizených polích stále ještě navyšuje podzimní zásoby obilí; také hospodáři mají co do činění, to na polích, kde zbývá dosekat kukuřici, než v ní dokonají své dílo divočáci, a dokončit orbu.