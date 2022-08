Vstup do lokality je zpoplatněný. Dospělí zaplatí 6 eur, děti do 18 let 2 eura a děti do 6 let neplatí nic. Ročně lokalitu navštíví přes 100 tisíc lidí. V areálu se nachází řada skalních formací. Lidé tu najdou viklany, Napoleonův klobouk, skalní blok Ostrov Helgoland s dřevěnou věžičkou anebo balvany Tři bratři. Celkem se tu nachází několik desítek skalních formací a útvarů.