Nicméně jsme na místě, štítek na jednom z kamenů stejně jako poloha, kterou označuje náš mobil, praví jasně … jsme u pramene. Zklamáni se vracíme po silnici k autu, kde nás míjí dvě sympaťandy na koloběžkách. Nedá nám to, zastavujeme jejich krásně rozjeté tempo a ptáme se, jestli jsme opravdu správně na místě. S úsměvem nám odpoví, abychom jeli zpět do Prachomet, dali se doleva a na konci vesnice, tam, jak prodávají med, je druhý pramen Střely. Děkujeme a vyrážíme. Zastavujeme u informační cedule na návsi, která ukazuje stejný směr, jakým nás poslaly ony dámy. Přijíždíme na konec obce, drze parkujeme na čísi louce vedle silnice a vydáváme se na průzkum. Nevidíme ani ceduli o prameni, ani ceduli o medu. Jediné co vidíme, je velká zahrada s plotem, který má dokořán otevřená vrata.

Doslova prolézáme okolí a marně hledáme. Když už to chceme vzdát, přijíždí auto a z něj vystupuje dvojice. Paní míří rovnou k nám a s úsměvem se ptá, jestli hledáme pramen Střely. Kýveme, že ano. "No a proč jste nešli do zahrady?" ptá se nás. "No přeci nepolezeme do cizího, " odpovídáme. Leč paní se usměje a povídá: "Ale je přeci otevřeno. No tak pojďte, omlouvám se, asi budete trošku zklamáni, ale ve svém věku už nemám tolik energie, abych jezírko pořád čistila," vysvětluje již dopředu žabinec na zahradním jezírku. "Tak tady máte pramen", ukazuje na malinkaté jezírko s listy leknínů, které hlídá vodník. "Na jaře je to čisté, ale pak se voda v teple začne rychle kazit a já prostě nemám čas ani sílu to každý týden čistit," opakuje znovu. Naprosto ji chápeme. "Ale jen se ohněte a pořádně se podívejte, teče pořád," nabádá nás, abychom viděli slabounký tok po kamenech.

Ptáme se, proč nemají na plotě informační ceduli, když jim nevadí, že jim tam lidé chodí. Sympatická paní jen mávla rukou s tím, že to už taky s mužem vzdali neb cedule bývá ukradena. Z toho je nám smutno, tihle lidé jsou milí, vstřícní, ochotní, ale prostě lidská hloupost vítězí i nad jejich dobráctvím. Těžko se chápe, komu stojí za to zničit nebo ukrást ceduli, kterou jiný vyrobil pro radost dalších. Jinak to ale nakonec byla moc příjemná půlhodinka, nicméně jsme viděli, že paní čeká ještě spousta náročné práce kolem včelstva, tak se loučíme, děkujeme a odjíždíme. A tak jsme v jednom dni viděli dva prameny jedné řeky. Jeden, co netekl, ale mapy ho znají, druhý, co tekl, ale mapy ho neznají. No, a pak se v tom vyznejte.

Zaslala Monika Šavlová. Velice jí děkujeme.