Spřátelené přebory středozápadu Čech si drží oblibu velmi dobrým organizačním zajištěním a umístěním jednotlivých závodů na významné motokrosové tratě v rozlehlém regionu. V ročníku 2022 měly být sdílenými závody úvodní Kříše (10.4.) a Kramolín (24.4.) a pak na závěr finále ve Stříbře (11.9.). Západočeši mezi tím měli ještě objet Kraslice (15.5.), Stříbro (12.6.) a Merklín (4.9.). Na Středočechy čekala vložená túra Merklín (22.5.), Třebíz (18.6.), Benátky nad Jizerou (6.8.) a Sedlčany (21.8.).

Červnový stříbrský přebor potěšil velmi slušnou návštěvu nějakých dvou tisíc diváků probuzením bestie po třech letech spánku a napínavou tahanicí o vítězství mezi Patrikem Liškou a Rudou Weschtou. V souboji pilotů z aktuální první desítky MMČR byl nakonec lepší černošínský rychlík PL239. Také v podzimní odvetě budou oba na startu královské třídy MX1!

Po léta neotřesitelný statut Stříbra jako tradiční finálové destinace byl v posledních dnech narušen, protože shodou okolností se předposlední podniky ani v jednom ze seriálů neuskutečnily. Sedlčany v srpnu vyplavil liják, a tak se v MOTUL Cupu pojede o body ještě v náhradním termínu 25. září. Západočeský Merklín byl začátkem září zrušen kvůli organizačním problémům a dosud není rozhodnuto o jiném termínu nebo definitivním stornu podniku. Ať tak či onak bitva o Stříbro bude v obou přeborech klíčovým závodem na cestě za seriálovým úspěchem.

Denní program závodní neděle zahrnuje „ostré“ třídy MX1, MX2 a Veterán, které doprovodí neméně zajímavé Hobby MX1, Hobby MX2 a junioři na strojích 65 a 85 ccm. Dopoledne vyplní tréninky volné a měřené, závodní rozjížďky budou spuštěny už ve 12:30 h. Dorazte včas, ať se vyhnete frontám na příjezdu a nic vám neunikne! Cestujete-li z větší dálky po D5, počítejte navíc se zajížďkou kvůli uzavřenému přivaděči z exitu 107 u Ostrova (více na konci článku). Kompletní časový plán naleznete také níže.

Pojďme si přiblížit seriálová pořadí před stříbrským podnikem. Pro úplnost dodejme, že závodníci absolvují 2 jízdy, v nichž se od 1. do 20. místa boduje v motokrosu nejčastějším způsobem 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 atd. Denní maximum je tedy 50 bodů.



Pořadí Kovošrot Nepomuk Západočeského přeboru před Stříbrem:

65 ccm:

1. Kuthan (64) – 180 b

2. Veselý (475) – 150 b

3. Milota (737) – 108 b

85 ccm:

1. Valter (575) – 185 b

2. Laštovička (520) – 154 b

3. Kindl (228) – 114 b

Hobby MX2:

1. Šlajs (123) – 172 b

2. Votík (711) – 136 b

3. Záhejský (434) – 125 b

Hobby MX1:

1. Procházka (137) – 131 b

2. Urban (572) – 117 b

3. Achberger (641) – 107 b

Veteráni nad 40 let:

1. Skalka (303) – 122 b

2. Straka (128) – 113 b

3. Král (13) – 105 b

Veteráni nad 50 let:

1. Diviš (234) – 162 b

2. Vopava (711) – 147 b

3. Jaroš (110) – 113 b

Veteráni nad 60 let:

1. Nový (161) – 163 b

2. Potůček (191) – 122 b

3. Bureš (3) – 96 b

MX2:

1. Kos (49) – 141 b

2. Strnad (81) – 117 b

3. Závrský (472) – 103 b

MX1:

1. Červenka (240) – 131 b

2. Šašek (38) – 114 b

3. Mužík (404) – 100 b



Pořadí MOTUL Cupu před Stříbrem:

65 ccm:

1. Veselý (475) – 250 b

2. Kuthan (64) – 214 b

3. Malík (28) – 168 b

85 ccm:

1. Valter (575) – 216 b

2. Valenta (145) – 186 b

3. Laštovička (520) – 171 b

Hobby MX2:

1. Král (122) – 228 b

2. Šlajs (123) – 206 b

3. Rýdl (520) – 174 b

Hobby MX1:

1. Hubený (989) – 179 b

2. Kroupa (33) – 167 b

3. Štochl (24) – 136 b

Veteráni nad 40 let:

1. Kolouch (18) – 166 b

2. Skalka (303) – 164 b

3. Hlaváček (46) – 141 b

Veteráni nad 50 let:

1. Diviš (234) – 189 b

2. Suchý (511) – 168 b

3. Vopava (711) – 166 b

Veteráni nad 60 let:

1. Potůček (191) – 222 b

2. Nový (161) – 201 b

3. Bureš (3) – 168 b

MX2:

1. Strnad (81) – 227 b

2. Šťastný (186) – 170 b

3. Pletka (151) – 163 b

MX1:

1. Smola (201) – 233 b

2. Vaněček (23) – 169 b

3. Šašek (38) – 145 b



Kromě sportovní zábavy Terén sv. Petra nabídne divákům tradiční komfort, ať už jde o jinde nevídaný výhled na celou trať, bohatou nabídku občerstvení, prostorné parkoviště, kulturní sociální zařízení anebo výkonné ozvučení oživené komentářem Petra Maršálka a Míry Šimka. Mládež do 15 let má vstup zdarma, dospělí za lidových 150 Kč. V ceně je zahrnuto i parkování, bohatý informační bulletin a vstup do depa jezdců.

Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně zvou všechny příznivce k návštěvě. Nikde jinde si motokros neužijete jako u nás!



Důležité informace pro návštěvníky:

Adresa závodiště: Palackého 643, 349 01 Stříbro

Příjezd na závodiště: 49.7713433N, 13.0126294E

Parkoviště se nachází v těsné blízkosti dráhy a je přístupné pouze po silnici č. 193 ze Stříbra směrem na Úněšov. Při průjezdu Stříbrem se nelekněte uzavírky silnice kvůli závodu a pokračujte až k pořadatelům vybírajícím vstupné. Příjezd na závod je možný i po silnici č. 193 od Úněšova, parkovat je ale nutné před závodištěm na krajnici této cesty.

Z většiny směrů vás přivedou hlavní cesty do Stříbra na kruhový objezd u obchodů Lidl a Penny Market, kde najedete na silnici č. 193 výjezdem na Úněšov.

Samotné město Stříbro je výborně dostupné po dálnici D5, ze které se obvykle sjíždí na exitu 107 (Ostrov u Stříbra). ZDE ALE POZOR! Standardní přivaděč č. 230 je zcela uzavřen kvůli rekonstrukci, takže bude nutné jet po jednoduché objízdné trase přes Kladruby (od dálnice do Kladrub po silnici č. 203, z Kladrub až na motokros po silnici č. 193). OVŠEM POZOR PODRUHÉ! Zejména těžkým vozidlům a soupravám doporučujeme sjet z D5 až na exitu 119 (Benešovice) a pohodlně a svižně dojet do Stříbra po kapacitní silnici č. 605 (stará trasa na Rozvadov).

Akci na Terénu sv. Petra spolufinancuje město Stříbro.



Zaslal Míra Šimek. Děkujeme.