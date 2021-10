Proto se to také v depu a na závodišti jezdci, mechaniky a diváky jen hemžilo. Slunečné počasí dodalo celému odpoledni slavnostní náladu a bitvy na trati byly často nervy drásající. Jako fanoušci tohoto sportu jsme si závody nemohli nechat ujít.

Po příjezdu přichází rychlá procházka depem, je třeba pozdravit známé. Tak rádi vidíme, že do Stříbra přijel opět i Michal Bárta se startovním číslem 36, či že po dlouhé odmlce si na startovní rošt stoupne i Tomík Válek se svojí 17. Kýveme na kladrubského závodícího učitele Pavla Nového s jeho 161, ale hlavně zdravíme naší dlouhodobou jedničku Rudu Weschtu vozícího na zádech milovanou 37. Naší pozornosti samozřejmě neuniká mladá stříbrská motokrosová hvězda Dominik Kučeřík a jeho 537.

Dominik svému jménu ostudu nedělá, v obou jízdách je dominantní a jednoznačně na domácí trati vyhrává. Pěkné jezdecké souboje předvádějí jak jezdci třídy veterán, tak HOBBY MX1 a MX2. Všichni jsou ale nejvíce nažhaveni na třídu MX1 a MX2, které se tentokrát jedou společně. Startovní znělka duní, srdce většině diváků zrychleně buší a je to tady. Startovní rošt padá a jezdci vyrážejí na trať. První holeshot vyhrává Rudolf Weschta a udržuje si vedení po téměř celý závod. Nicméně i mistr tesař se někdy utne, Weschta padá a před něj se dostává startovní číslo 606 Kuba Mencl a první rozjížďku vyhrává. O to více se všichni těší na druhou jízdu. Nechá si Weschta vzít pomyslnou královskou korunu, kterou zde má nebo ne? Start se Weschtovi v druhé jízdě moc nevede, pro holeshot si dojíždí Michal Bárta, ale zanedlouho se propadá na třetí místo a všichni se soustřeďujeme na jediné dva jezdce - Weschtu a Mencla. Zdá se, že je rozhodnuto, Rudík nabírá během chvíle vedení třinácti sekund a vypadá to, že ho už nic v získání zlatého pohárku nezastaví. Jenomže zdání klame, Mencl se nevzdává. V každém kole ukrajuje skoro vteřinu a postupně se začíná objevovat Rudovi za zadním kolem. Nikdo nechápe, co se děje, Ruda nepřidává, Mencl jo. Třicetsedmička nakonec vedení udržela, když se Menclovi nepovedlo předjet dva okolečkáře. Stříbrská motokrosová koruna zůstává Rudovi Weschtovi.

Monika Šavlová