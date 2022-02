Již několik let zde v zimních měsících v rámci tréninku a udržení fyzičky, kterou na motokrosových tratích opravdu potřebují, hrají tzv. Stříbrskou NHL. Samotná zkratka ligy slibuje nevšední zápasy a skutečnost není jiná. Je to tak, je to prostě Naše hokejová liga. HC Rudé Rozety, jak si motokrosaři říkají, to umí opravdu roztočit bez ohledu na konečný výsledek. Zatímco na tratích jedou každý sám za sebe, tady musí spolupracovat a běda někomu, když včas nepřihraje, nevystřídá, nebo pokud se, vracející se levé křídlo zapomene v útočném pásmu soupeře. Drsná slova kapitána, která se obratem ozývají ze střídačky, každého bez pardonu srovnají. Ať už je to bývalý mistr ČR v motokrosu nebo jen účastník hobby přeborů. Zde se na to nehledí. Po dvou odehraných pětatřicetiminutovkách přiznávají, že takhle se kolikrát nezapotí ani v největších vedrech na motorkách při závodech republikového seriálu MMČR, který někteří z nich jezdí. Pravda je, že k dokonalé hře ještě malý kousek chybí, ale o to více je třeba vyzvednout jejich snahu a zarputilost se neustále zlepšovat. Hlad po vítězství si kluci z motocyklových strojů nezapomněli přinést i na ledovou plochu. Kluci jen tak dál.