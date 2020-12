K dostání jsou ve všech nejrůznějších tvarech: s jednoduchým květem, dvojitým květem, papouškové tulipány, pivoňkovité, liliokvěté, třepenité a také zdobené. Možná ale spíš hledáte tulipány s více barvami.

Pokud ano, pak tu jsou pro vás žíhané tulipány, tulipány s barevnými proužky a dokonce i tulipány s různými barvami na okrajích květů.

Neobvyklé odrůdy

Některé tulipány jsou o dost originálnější než ostatní. Například tulipán „Ice Cream“ vypadá tak chutně, že byste ho nejraději snědli. Z růžových okvětních lístků neočekávaně vyrůstají bílé květy.

Některé dvojitě kvetoucí tulipány mají spoustu okvětních lístků a dokonce i nádhernou vůni, takže se podobají pivoňkám. Není se co divit, že se jim říká pivoňkovité tulipány. Francouzské tulipány jsou obzvlášť dlouhé a těžké a mají velké květy. Ve váze udělají jejich elegantní květy ohromný dojem.

Péče

Asi je jasné, že si tulipány budete chtít užívat co nejdéle. Jak na to? Zkraťte měkké stonky tulipánů našikmo. Naaranžujte tulipány do čisté vázy s vodou pokojové teploty. Vyberte pro tulipány vhodné místo, kde nebude moc teplo a také dál od mísy s ovocem. Mají povadlé stonky? Stačí, když je zabalíte do novin a dáte na několik hodin do vody. Potom budou zase krásně rovné a pevné.

Ineke van Kesteren, Anne Verdoes, Jessica Ruitenberg-Wagemaker