„Zrovna se tedy dost ochladilo, ale lidé vyšli, vzali si rukavice, pytle na odpad a sbírali vše, co do přírody nepatří. Nejvíce toho bylo kolem silnice a cest. Abychom motivovali i děti, připravili jsme pro ně malé odměny,“ uvedl Tomáš Stránský z Brodu.

Start akce byl na návsi u kapličky a samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních opatření se pak vydaly jednotlivé skupinky na cestu. Čistila se silnice od kapličky u křižovatky u Kladrub až do Brodu, silnice do Tuněchod, kterou pomohli zbavit odpadků i dva tuněchodští chalupáři, cesta k Brodskému rybníku, stará asfaltka do lesa k rybníku Fučka a lesní cesta kolem nové kapličky pod Brodem na Benešovice. „Děti dostaly hned na začátku na posilněnou cukroví a velikonoční nádivku a patřily k nejpilnějším sběračům," řekl Stránský. Počasí prověřilo brodské obyvatele pořádně, slunko často střídal studený vítr a přeháňky, sem tam spadla i nějaká ta kroupa.

Pet lahve, kam se podíváš

Někteří sběrači dokonce soutěžili o nejbizarnější nález, mladíci po cestě od Kladrub k dálničnímu mostu zase sledovali nejstarší a nejmladší datum spotřeby na obalech od nejčastějších odpadků. Našlo se opravdu všechno možné, od železné otky pluhu přes celé sady pneumatik a stavební suť až po krabičky od cigaret, plechovky od nápojů a pet lahve. Především posledně jmenované jsou nejčetnějšími odpadky, dále plechovky od energetických nápojů, kelímky od kávy apod.

Jeden z členů úklidové čety v průběhu akce pojížděl autem s vlekem a nakládal plné pytle a větší odpadky a svážel je za brodskou hospůdku. „Nakonec to byly více než dva velké vozíky plné vrchovatě a za hospodou se nahromadila veliká kupa pytlů. Ty Brodským dodal kladrubský městský úřad,“ popisoval průběh akce Stránský.

Děti hledaly vajíčka

Aby se jen nepracovalo, bylo ještě pro děti připraveno hledání vajíček. „Vyvrcholením akce bylo sbírání vajíček za brodskou hospůdkou těmi nejmenšími a nález pokladů v podobě nadílek od velikonočního zajíčka,“ uvedl Stránský s tím, že největší oceněním byla radost a úsměv nejmenších.

Dospělí si pak sdělovali své zkušenosti a rozhořčení z nálezů, údiv střídal smutek. „Zkusme se zamyslet nad tím, než něco vyhodíme z auta. Dnes je odpadkový koš nebo kontejner opravdu na každém kroku a dovézt ho autem až na místo, kde se dá vyhodit, přece není tak těžké,“ shrnul Stránský. Sám by byl rád, aby se z akce stala tradice.

