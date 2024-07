Výstava v knihovně nabízí návštěvníkům možnost vidět širokou škálu obrázků od autorů, kteří se soutěže zúčastnili. Díla jsou různorodá, jak co do stylu, tak do techniky. Vystavené práce ukazují kreativitu a talent účastníků, od dětí až po dospělé.

Jízdárna Světce, kde jsou vystaveny nejlepší práce, poskytuje důstojné prostředí pro ocenění těchto prací. Toto prestižní umístění dodává soutěži i samotným výtvarným dílům na významu a hodnotě.

Ludmila Mužíková, vítězka dospělé kategorie, vystavuje své další práce v knihovně, což poskytuje návštěvníkům jedinečnou příležitost nahlédnout do její tvorby. Její umístění svědčí o jejím talentu a výstavu již ocenilo mnoho návštěvníků. Výstava jejích děl je prodejní.

Městská knihovna Tachov tak nejen plní svou tradiční roli půjčování knih, ale také se stává významným kulturním centrem, které podporuje malé i velké umělce a poskytuje prostor pro setkávání a inspiraci.

Za příspěvek děkujeme Lence Erretové.