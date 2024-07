Již tradičně jsme druhou sobotu v červenci zavítali do sousední Plané na hornický den. Kamarádi z Plané již po dobu 29 let, pořádají každý rok ke svátku sv. Prokopa hornický den pro své bývalé kolegy, hlavně z uranových dolů Západní Čechy. Příští rok oslaví neskutečných 30 let trvání hornického spolku. To je pořádný kus života plně věnovaný vzpomínce na hornické povolání a hornickou historii města Plané spojenou s hrabaty Šliky, kteří zde dobývali stříbro a postavili mincovnu.

Hornickému spolku jsme předali vzácný dar z Bad Ischlu a následně vyznamenali jednoho z velmi aktivních členů, a to Jaroslava Richtermoce medailí sv. Barbory za jeho snahu a úsilí při vydání knihy o hornických lampách, o výrobě šlikovských tolarů a v současnosti o výrobě funkční makety vodotěžního stroje. Do Plané přijel zástupce SHHS ČR ing. P. David. Z ostatních spolků přijeli zástupci ZUD Zbůch, hornického spolek z Tlučné, hornického spolku z německého Mähringu, hornického spolku ze Stříbra a Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra. K tanci a poslechu jako každoročně hrála Nýřaňanka. zahájení opět jako vždy zahájil Honza Teplík. Počasí se vydařilo, takže celé akci nic nechybělo. další naším zastavením bude hornický den na dole Řimbaba.

Zdař Bůh Karel Neuberger

