Soutěže se zúčastnilo patnáct členů stříbrského svazu. Každý zdolal v průměru 72 kilometrů, samozřejmě za dodržení platných hygienických opatření.

Účastníci šli procházkou např. do Těchlovic u Stříbra, do parku ve městě, počítala se i chůze po sídlišti nebo v doprovodu psa. Za zmínku stojí, že do akce se zapojili i ti, kteří k pohybu potřebují vozík nebo jiné pomůcky. K výzvě zkrátka přistoupili s nadšením.

Soutěž La Manche na suchu navázala na šest ročníků štafetového plavání Senzačních Seniorů Přeplavme svůj La Manche, které se letos kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. Základní cíl pro všech 50 soutěžících týmů byl jednoduchý - za měsíc únor ujít dohromady 34 kilometrů, tedy vzdálenost, která odpovídá délce Lamanšského průlivu v nejužším místě.

„Chtěli jsme seniory rozhýbat, motivovat je, aby překonali pohodlí a lenost a udělali něco pro svoje zdraví,“ uvedla mluvčí projektu SenSen Lucie Nekvasilová. „Odezva, s jakou se naše výzva setkala, nám ale úplně vyrazila dech. Senioři za jediný měsíc společně zdolali neuvěřitelných 159 057 kilometrů. Pomyslný kanál La Manche tak padl víc než čtyři a půl tisíckrát,“ dodala.

Jiřina Hrubá

s přispěním redakce