Tyto deky jsou na prodej a výtěžek z nich půjde na služby mobilního hospicu sv. Lazara v Plzni, jak rozhlasu vysvětlila koordinátorka projektu DEKApro Blanka Antošová. " Náš spolek by chtěl dohromady pospojovat celkem 473 dek. Je to taková naše meta, protože jsme si spočítali, že z Touškova do Kozolup to máme 850 metrů a kdybychom tam chtěli pokrýt celou tu cyklostezku mezi oběma místy, tak bychom právě potřebovali 473 dek o velikosti 180 cm x 140cm," směje se koordinátorka projektu Blanka Antošová.

To je ale prozatím jen sen, který by se možná mohl splnit, pokud se do projektu přidají další lidé. "Zatím jsme jich sešili šedesát a máme ještě plno různobarevných čtverců 30 x 30 cm, které nám posílají lidé z celé republiky. Teď bychom uvítali na čas čtverce jednobarevné, ať to můžeme hezky poskládat. Pokud by se někdo chtěl přidat, může háčkované či pletené čtverce o velikosti 30x30 cm posílat poštou na spolek Náš Touškov, nebo je donést na některé ze sběrných míst. Více se dozvíte na webových stránkách dekapro.cz, kde jsou všechny informace, včetně kontaktů," dodala Antošová.

Zaslala Martina Sihelská. Děkujeme.