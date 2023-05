Už 20 let pořádají recesisté v Borovanech na Tachovsku prvomájový průvod. A každý rok se k nim přidávají další příznivci.

Jak vlastně tato akce vznikla, to vysvětluje Jan Noha. "Před dvaceti lety jsme seděli na májce u ohníčku a vyprávěli jsme si o průvodech. A někdo řekl, že by to mohla být dobrá legrace, vzít si retro oblečení, mávátka a vyrazit zase do průvodu. A tak jsme druhý den ráno posbírali pár nadšenců a šlo se," vypráví Jan Noha.

Od té doby se přidaly desítky dalších účastníků a celou akci zdokonalily i různými proslovy a hesly. "Začali se přidávat lidé z okolí, nejenom pěšky, ale z nazdobenými alegorickými vozidly. V průvodu jsou všechny možné organizace a závody, učitelky, zemědělci, muzikanti, příslušníci veřejné bezpečnosti a tak dále," dodal Noha.

K prvnímu máji také patří tradice koupání v tamním rybníku na návsi. "Br, je studená a je tu plno bahna. Ale to musíme, to už je taková tradice ochutnat po zimě první venkovní vodu," říkali tři otužilci, když vylézali promrzlí a celí černí od bahna z vody ven.