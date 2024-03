Muzeum Černošín pozvalo zájemce na přednášku pod názvem Ptáci Tachovska. Přednášet přijel ornitolog Karel Machač se svou manželkou Růženou, která byla nejen technickou podporou, ale také doplňovala další informace.

Růžena a Karel Machačovi. | Foto: Martina Sihelská

Návštěvníci se tak dozvěděli mnohé, například proč kukačky snáší do jiných hnízd, kteří dravci raději ryby a kteří myši, proč dříve lidé křížili mezi sebou pěvce a mnoho dalšího. „Návštěvníci muzea byli pozorní, líbilo se mi, že se i zapojili a měli nějaké dotazy. Rádi jsme do Černošína zavítali, tamní muzeum je velmi hezké a třeba se tam zase někdy opět potkáme," uvedl Karel Machač.

Mezi posluchači byl také černošínský Josef Konstantinovič. „Já si tu výpravu opravdu užil, dokonce se myslím, že to bylo tolik informací, že bych to spíše rozdělil na dvě tři přednášky, abych si vyslechl o každém ptačím druhu více. Vždyť člověk to ani nezná, že se mapuje cesta orla, díky batůžku, nebo že nám tu poskakuje více druhů vrabců, že havran má jiný zobák a tak dále. Takové přednášky vítám, klidně by jich mohlo být v muzeu více," chválil Konstantinovič.

Černošínské muzeum skutečně do budoucna plánuje další přírodovědné akce.