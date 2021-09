Černošínské muzeum zahájilo novou výstavu. Celá jedna místnost je plná košíků, tácků, andělů, ozdob, dekorací, květin a dalších věcí, a to vše je vyrobeno s přírodních proutků pedigu. Za příspěvek děkujeme Martině Sihelské.

Všechnu tu krásu napletla černošínská Ivana Klepsová. "Potěšilo mě, že mohu vystavovat své výtvory v milém útulném muzeu u nás doma. Ovšem bez přítomných hostů v daný den D by vernisáž ani nemohla začít. Moje úžasná maminka Maruška zaslouží obzvlášť veliké poděkování, protože na tom má největší podíl a bez ní bych tu nebyla ani já. Chtěla bych také poděkovat všem dalším dobrým lidičkám, kteří mi pomohli tuto akci uskutečnit. Panu starostovi Miroslavu Plincelnerovi, za prvotní nápad Paní Hance Merglové a pracovnici muzea za podporu, pomoc a prezentaci. Doufám, že se výstava bude líbit," uvedla autorka všech pletených výtvorů Ivana Klepsová.Její maminka Marie Marková, která připravila i slavnostní občerstvení, je na svou dceru Ivanku hrdá. "Ona odmala byla moc šikovná. Uměla plést, háčkovat, v tom je pro mně, ale je šikovnější. A tohle se jí tedy opravdu povedlo, tolik krásných věcí napletla," usmívala se černošínská Marie Marková.Výstavu zahájil a květiny předal starosta města Černošína Miroslav Plincelner. "Je úžasné, co šikovných lidiček u nás ve městě máme. Vážím si jejich práce a vždycky mě moc potěší, když tu jejich tvorbu můžeme prezentovat široké veřejnosti. Děkuji všem za návštěvu našeho malého krásného muzea. Výstava zde zůstane až do poloviny listopadu," uvedl černošínský starosta.