V sobotu 16. prosince, na třetí advent, se v saském Zwickau konala hornická paráda, které se z Čech zúčastnili jen členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra.

Město je zmiňováno již začátkem 12. století, dá se tedy říci, že je stejně staré jako Stříbro. Soukenictví se zde stalo nejdůležitějším příjmem měšťanů. Ale odkrytím ložisek stříbra v nedalekém Schneebergu v 15. století došlo ve městě Cvikov k hospodářskému rozmachu a blahobytu. V této době pozdvihují město další dvě řemesla, a to pivovarnictví a umění knihtisku (1523). Tři velké války uvrhly město do chaosu. Teprve v 19. století se zavedením parních strojů (1826) a těžbou černého uhlí až do hloubek 1 000 m nastává opět rozvoj města. Vznikají zde slévárny, strojírny, drátovny, továrny na výrobu lan, sklárny, keramičky, chemické či textilní závody. Nesmíme zapomenout ani na firmu Friemann + Wolf, která se stala největším výrobcem důlních kahanů na světě. Začátkem 20. století vznikají ve městě závody na výrobu značek Horch a Audi, posléze Tabantů a posléze značky Volkswagen. A nesmíme zapomenout na milovníky hudby a Roberta Schumanna.

Členové Bratrstva sv. Barbory si připomněli svátek patronky horníků a hutníků

Tak jsem vám ve zkratce pověděl něco o historii tohoto města. Vrátíme-li se opět k hornictví. Konala se zde tradiční předvánoční hornická paráda. Dá se říci, že již od 12. hodiny jsme mohli sledovat příliv návštěvníků na vánoční trhy a na zahájení „bergparády“. V hornickém průvodu bylo dle našeho odhadu cca 700 členů z jedenácti hornických spolků, od nejstarších po nejmladší, a tři hornické kapely. Hornický průvod končil na malém náměstí u katedrály a prostor kolem byl zaplněn do posledního místa. Spokojeně jsme odjížděli domů. Se smutkem v hlase musíme konstatovat, že tohoto se v našich krajinách již asi nedočkáme.