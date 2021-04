pes

2 roky

kříženec bulla (váha cca 23 - 25 kg)

s adopčním poplatkem 2000 Kč (naočkovaný kombin. vakcínou, odčervený, odblešený, čipovaný)

Nejsi ty jeden velký obdiv? Protože tvá záře je něco jako zrcadlo, odrážíš se v mém srdci. Někdy se cítím sám a nemůžu tě v té záři najít. Jsem teď na dně, jsem na pokraji sil. Zradil si mě a já tě vždy v zrcadle následoval. Nikdo mi teď neukáže, jak bojovat dál.

Maxi, ty blázne! Nevzdávej to! Jsi láskožrout, láskorád, miláčkovský vzor. To, že se na tebe jeden hlupák vybodnul, neznamená, že jsme všichni stejný. Teď patříš ke Šmudlině, ale neupínej se na nás tak moc. Jsme pouze přestupní stanicí a doma je lépe: v tom vlastním a skutečném domově.

Dovolte, abych vám představila mladíka, který mě neuvěřitelně chytil za srdce - Valentýnského Maxa. Proč Valentýnského? Protože se pan Láskorád narodil přesně na Valentýna.

Krásný, mladý, hodný, umazlený kluk hledá aktivní rodinu, která zaměstná jeho chytrou hlavu, aktivní nádherné tělo a zahrne ho polibky na jeho psí tlamu. Miluje všechny lidi, i ty cizí. K malým dětem se nehodí, protože je jako tank. Nejlépe jako pes jedináček. Zvyklý na pobyt doma v teple. Lepší na zahradu k rodinnému domku, ne do bytu.

Už vidím ty hory, které s vámi prochodí. Louky, které s vámi proběhá. Těch polibků, co rozdá, a tiše žárlím. Kdo váhá, tak ostrouhá, protože taková dokonalá adopce se naskytne opravdu jen jednou za čas. Kdybych vybírala sama, neváhám ani minutu.

Tak co s vámi dělá pohled na Valentýnského Maxe? Pokud cítíte lechtání v břiše, pocit k pláči a zároveň k smíchu, pak je v pořádku, to je zamilování se. V tom případě nám napište něco o sobě a jaký domov nabízíte na Gabrielka333@seznam.cz. Pokud vám dva, tři, čtyři dny neodpovím, nebojte, ozvu se. Někdy je toho prostě moc. A odpovím, i kdyby už Max novou rodinu měl. Pejsek je v útulku od března 2021.

Matěj

pes

7 let

kříženec (váha cca 8 kg)

s adopčním poplatkem 2000 Kč (naočkovaný kombinovanou vakcínou, odčerven, Bravecto proti parazitům, načipovaný)

Ahoj, já jsem Matěj. Tak mi říkají u Šmudliny. Mám to tam fakt rád. Natálka dobře vaří, můj nejlepší kámoš Zdenda mě bere na výlety a Leni mi čechrá deky. Je to tam celkem prima. Ale všichni říkají, že to není na pořád. Doteď jsem se neměl nic moc. Krk mám úplně odřený od obojku, byl jsem totiž kdesi uvázán. Pak mě popovezli kamsi mezi lesy a najednou jsem se dostal mezi lidi, co kolem mě poskakují a poletují. Celkem dobře jsem si je vycvičil.

No jo, moc toho neznám, i když jsem už zralý kluk. Holt mi to nikdy nikdo neukázal. Ale bacha, trénuju všechno. Jezdím na výlety autem a už jsem se i koupal. Denně na mě lidi stojí fronty, abych s nimi šel ven. Jak říkám, dobře jsem si je vycvičil. Mám o dost radši chlapy, než ženský. Nevím proč, ale ty fousy, kšiltovky, svaly, to se mi prostě líbí. Mám s nimi zkrátka co probrat.

Jsem trochu přísný a jiskra nepřeskočí jen tak u každého. Nechám se drbat, vlezu vám na klín, kouknu, jak vám žena uvařila kafíčko, podívám se vám do mobilu, co kde prohlížíte. Ale vlezlý tedy nejsem.

Nikde doma neznačkuji, ale byl bych rád za domek se zahradou se spaním doma. Na vycházku chodím i se psím šéfem Katem, ale asi bych měl pána raději pro sebe. Přestože mě venčí hodně velkých dětí, ví, že mě nemají mazlit, pusinkovat, mačkat apod. Já na to prostě nejsem. Hodím se zkrátka do rodiny bez dětí. Kdyby se našel nějaký opuštěný chlapák, co by mě vyvezl na ryby, do lesa na šišky anebo v pátek na pivo do hospody, to bych byl rád. Chci si užívat toulky přírodou, to mi prostě dosud nebylo přáno.

Byl jsem na krevním rozboru, paní doktorku jsem chtěl sežrat, ale říkala, že jsem naprosto zdráv a můžu jít do světa. Musím se té krásce omluvit, ale komu by se líbilo píchání do packy.

Takže, pokud došlo k zamilování a je ti smutno, napiš šéfce něco o sobě a jaký domov nabízíš na Gabrielka333@seznam.cz a my se ti ozveme. Ale někdy jí to trvá i několik dní. Je třeba to promyslet, pak se ozveme. Pac a pusu - Matěj. V útulku jsem od března 2021.

Gabriela Jägerová