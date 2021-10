Na slavnost na stříbrském náměstí dorazila také Teresa Kupcová s kamarádkami. "Moc pěkná podívaná, to vždycky potěší oko, když vidím ty studenty v krojích. A také chválím, že zde mohu nakoupit jejich výpěstky za rozumné ceny. Děkuji," řekla Kupcová.

Pořádající třída A3 vše organizovala s třídní učitelkou Věrou Smolkovou. "Tradice se musí dodržovat, takže v srpnu se muselo sklidit obilí, ze kterého se pak vytvořil věnec. Do něj ještě patří trikolóra a také polní kvítí v těchto barvách, tedy červený mák, modrá chrpa a bílá kopretina. Dále studenti připravili vše, co vypěstovali, například brambory, papriky, jablka, máme i mošt a napečené koláče," chválila práci svých studentů třídní učitelka Věra Smolková.

Dožínkový průvod vyšel od naší Střední odborné školy a pokračoval na náměstí za hudebního doprovodu dechového souboru ZUŠ Zlatíčka ze Stříbra. Studenti na náměstí předali dožínkový věnec do rukou starosty města Martina Záhoře, pak zahrála dudácká kapela Kaštánek z Tachova a lidé si mohli koupit naše vypěstované i upečené dobroty," uvedla ředitelka SOŠ Stříbro Jarmila Kánská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.