Kurz "Šátkování" se konal v pátek ve stříbrském rodinném centru. Ten vedla lektorka Michaela Reháková ze Stodu, která učila maminky vázat šátky k nošení miminek.

Kurz šátkování | Foto: Martina Sihelská

Jak sama říká, už dávné civilizace či přírodní kmeny nosily své děti neustále na těle, aby s nimi maminky tvořily co nejpevnější pouto. Šátků na nošení je mnoho, ale jedno mají společné, všechny jsou tkané. A metod vázání je také více, nejde jen o šátky, ale také o látková nosítka. Jmenujme třeba MEI TAI - vázací nosítko, nebo RING SLING - tkaný šátek s kroužky.

"Je opravdu mnoho způsobů, jak šátky vázat, jsou i různých tvarů a velikostí. Já vyučuji v celém regionu a používám k tomu šest druhů šátků. Miminko můžeme nosit na hrudi, na boku, ale i na zádech. Záleží na každém, jak se cítí nejlépe. Děti chtějí být u rodičů, vytváří si pak s nimi velmi pevné pouto a jsou klidnější a spokojenější, když se nachází v blízkosti matky," vysvětlila Michaela Reháková.

Na kurz přišla také Karolína Benczeová z Kurojed. "Mně se ta metoda šátků moc líbí. Moje první dítě tak kontaktní není a nechtělo se moc nosit, ale plánujeme další,a to bych ráda odmala takto nosila. Ono je to příjemné mít dítě pořád u sebe, je spokojené, klidné a já mám pak navíc i vilné ruce. Takže jsme také klidná, když dítě vidím, cítím a při tom mohu pracovat či nakupovat," chválí si šátkování Benczeová.