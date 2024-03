Velikonoční výzdoba v Černošíně je velkou atrakcí, u jeden a půl metru vysoké slepičky s kuřátky na náměstí se stále houfují děti i turisté. K tomu jsou v truhlících nejen květiny, ale také vajíčka, obrázky, a dřevění ušáci.

Velikonoční výzdoba v Černošíně. | Foto: Martina Sihelská

„O krásnou výzdobu se nám postarali nejen pracovníci města, ale především také děti z mateřské školy a základní školy. Moc jim děkujeme za tak úžasný nápad a výtvory," vzkazuje místostarostka Černošína Hana Merglová.

Pro děti ze školy to prý byly skvělé vyučovací hodiny a do výroby se zapojilo několik tříd, jak vysvětlila učitelka Vlasta Andršová. „Celkem jsme na výrobu slepičky, která má asi metr a půl, potřebovali několik hodin, přičemž každá třída měla na starosti jinou část. Sedmáci nám vypletli slípku, mladší žáci pak dělali bambulky do hnízda, deváťáci tvořili hlavu, a to motáním sena, jako se kdysi tvořily včelí úly. Další třída zase vyráběla kuřátka do hnízda," vysvětlila Andršová.