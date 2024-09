Když se před dvěma lety, po téměř třiceti letech, přihlásilo družstvo tenisu Slavoje Tachov do soutěže registrovaných tenistů v meziokresním přeboru Plzeňského a Karlovarského kraje a umístilo se na třetím místě, byl to jistě úspěšný první krok, ale k postupu do vyšší soutěže to nestačilo. Postoupit se podařilo až v další sezoně v roce 2023, kdy tým Slavoje zvítězil ve všech utkáních a obsadil v tabulce první místo a zaslouženě postoupil do krajského přeboru. Letos tedy tenisty čekalo 7 utkání s mnohem silnějšími soupeři než v předchozích dvou letech. Základní kádr družstva tvořili domácí hráči: Dalibor Chada, Aleš Santner ml, Ondřej Bartoš, Josef Braun, Martina Schejbalová, Sandra Braun, Lucie Volfová. Tým byl z důvodu postupu do vyšší soutěže posílen dvěma hráči z Plané (Jan Danko a Vojtěch Mareš) a Tomášem Mráčkem ze Stříbra.

První utkání tenisté Slavoje Tachov sehráli v Mariánských Lázních, kde po napínavém průběhu trochu nešťastně prohráli 4:5. Tato prohra jako by předznamenala průběh dalších utkání v krajském přeboru. Tým absolvoval dalších pět mistrovských utkání a vždy těsně prohrál z různých důvodů. Nejčastější příčinou bylo to, že nikdy nebyli Tachováci kompletní a už před utkáním prohrávali vinou skrečí jednoho nebo dvou utkání. Toto prokletí se podařilo zlomit až v posledním utkání proti Loko Karlovy Vary „B“, ve kterém Tachov zvítězil 6:3 a v tabulce obsadil předposlední a jak se všichni domnívali nesestupové místo.

Jenže Tachováci mínili a krajský tenisový svaz měnil. Družstvu tachovských tenistů bylo oznámeno, že k udržení ve vyšší soutěži bude muset tým vybojovat „barážové“ utkání s týmem Vodních staveb Plzeň. Plzeňáci také obsadili předposlední místo ve druhé (plzeňské) skupině krajského přeboru. Bylo nám řečeno, že v krajském přeboru se udrží pouze vítěz tohoto utkání. Toto „barážové“ utkání se hrálo v neděli 8.9.2024 na kurtech Vodních staveb Plzeň. Nálada v týmu při odjezdu do Plzně nebyla veselá, protože družstvo opět (pokolikáté už) odjíždělo oslabeno o jednu hráčku základní sestavy a musela ji nahradit náhradnice….Vývoj zápasu, jak se zdálo, chmurné předtuchy začal vyplňovat. První zápasy Tachov celkem rychle ztratil a v jednu chvíli jsme prohrávali 0:4. První bod pro Tachov získal Aleš Santner ml. který svého soupeře porazil 2:1 na sety. Další body získali Dalibor Chada a „plánský“ Honza Danko.

Skóre tedy před závěrečnými dvěma čtyřhrami bylo 3:4 v neprospěch Tachova. Do čtyřher jsme nastoupili ve složení Dalibor Chada+Aleš Santner ml a druhý „debl“ ve složení Jan Danko+Ondřej Bartoš. Tachovská „druhá“ dvojice celkem bez problémů zvítězila 2:0 na sety a srovnala stav zápasu na 4:4. Rozhodoval závěrečný zápas ve kterém Tachováci (Dalibor Chada a Aleš Santner ml) bojovali proti dvěma nejlepším tenistům soupeře. Po skvělém výkonu, kdy vedle tenisového umění ukázali i pevné nervy, zvítězili 6:4, 6:4 a tím připojili pátý a rozhodující bod. Slavoj Tachov zvítězil v „baráži“ nečekaně, ale zaslouženě 5:4 a tím se udržel i pro příští rok v krajském přeboru Plzeňského kraje. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se o tento úspěch zasloužili.

Za příspěvek mockrát děkujeme Aleši Santnerovi