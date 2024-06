Naše rodina se zajímá o historii a to ve všech směrech. Když už jsme navštívili na Moravě rodinu, tak jsme se vypravili na prohlídku národní technické památky až v Dolních Vítkovicích, kde jsme se dozvěděli něco o historii vysokých pecí, ale hlavně jsme nahlédli do tajů výroby železa v Ostravě. Byl to pro nás úžasný zážitek, navíc jsme během prohlídky mohli sledovat hasičskou soutěž TFA - Nejtvrdší hasič přežije. Díky trase prohlídky jsme viděli závodníky z nevšedních úhlu. Byli jsme při tom, když běhali na Bolt Tower. Všichni jsou borci a zaslouží náš obdiv.

Za příspěvek děkujeme Janě Miltové ze Stříbra