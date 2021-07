Známo je, že jak člověk, tak počasí patří k veličinám velmi náladovým, což letošní rok jen potvrzuje, co se událostí politických i povětrnostních týče. Jeden se někdy nestačí divit. Po první půli času červencového cítíme se jako v pařeništi, a to možnost dešťů trvá po celý sedmý měsíc, který je kupodivu nejdeštivějším z celého roku.

Déšť však nyní není s ohledem na žně vůbec žádoucí, ve vysloveně vlhkých létech dochází k poléhání i klíčení zralého obilí. Naštěstí se nacházíme před zmíněným sv. Kamilem, který má dle pranostik přinášet dny vůbec nejteplejší čili jasnou oblohu a silné záření mimořádných hodnot. Od starověku se tomuto období letních veder říkalo „psí dny“. Staří Řekové a Římané dávali tato vedra do souvislosti s východem hvězdy Sírius, zvané též Psí hvězda. Červencové psí dny ale nemají zhola nic společného s tzv. psím počasím, tj. s počasím natolik špatným, že se hodí pouze pro psy.

Do stínu lesních koutů

Všichni přátelé zelených údolí jsou nyní v očekávání příjemných výšlapů do lesních zátiší, která bezpochyby přinesou po minulých deštích hojnost rozmanitých lesních plodů od voňavých houbových kloboučků, a to přes borůvky na koláče a knedlíky po chutné lesní maliny a brusinky do svíčkové, kdo by se netěšil.

Přijměte proto pozvánku do příjemné, převážně lesní krajiny na severovýchod od Černošína, kde směřuje žlutá pásová značka a cyklostezka po lesní cestě přes Vlčkov a Lomy na hrad Krasíkov čili Švamberk. Podobným směrem se lze vydat od Infocentra v Černošíně po silnici na Olbramov a poté k malé vsi obklopené poli a věncem lesů, co nese jméno podle dubů v okolí. Místo je známo chalupářům i letním a víkendovým rekreantům, za houbami sem dojíždějí nadšenci třeba až od Ošelína či z rekreační základny u Zaječího rybníka u Bezdružic.

Stručně z historie vsi Zádub

Samotná ves Zádub (něm. Saduba) je poklidným venkovským místem s poměrně zajímavou historii. Prvně je ves zmíněna v závěti velmože Kojaty z roku 1227; v roce 1402 píše o Zádubu rytíř Otík ze Šontálu, rod Zádubských tu posléze vystavěl tvrz. Poté bylo rodové sídlo se vsí na počátku 17. století prodáno Šebestiánovi ze Švamberka, který Zádub připojil k Bezdružicím.

Staré panské sídlo bylo později přeměněno na vrchnostenský dvůr s vlastní správou. Před polovinou 19. století měla ves již 29 domů a dvě stovky obyvatel, obydlí správce, hájovnu, hospodu a panský dvůr s ovčínem. Zatímco ovčín zanikl již dávno, zdejší sídlo správce dvora mělo podobu malého zámečku, co dnes tiše zarůstá ve stromové zeleni a patrně trpělivě míří k zániku. Lépe je na tom bývalý dvůr Drahovice severně od Zádubu, známý již roku 1379, s půvabným lesním okolím s duby a pohlednou hájovnou.

Červencové lesní hemžení

Lesy kolem Zádubu a za hájovnou Drahovice k Vlčkovu a Lhotě jsou za sezony rájem houbařů i dalších sběračů lesních plodů, snad je potěší i budoucí letošní úroda. V lesích tu lze zakopnout i o kopečky chráněných mohylových pohřebišť. Na vlhčích slatinných a rašelinných místech při krajích lesů a rybníků u Lhoty roste vzácná květena v podobě všivců, hořců atd.

Takže pěknou vycházku za poznáním historie i současnosti Zádubu, potěšení z jeho lesních zákoutí a úspěšné sběry z mechu, kapradí i borůvčí.

Pavel Nový