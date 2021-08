Je pravda, že naše prapůvodní sběratelská vášeň či pud se v současné společnosti zmodernizovaly, protože do lesa nechodíme, nýbrž jezdíme většinou autem. Posmíváme se nimrodům nebo rybářům, že jsou blázni, ale houby, ty mají lidi v úctě. A houbař s plným košíkem je dokonce předmětem obdivu.

První letošní hřib našel Ivan Nikl kousek od své chalupy na Rotavě. | Foto: Ivan Nikl

Ale jak to udělat, aby se člověk vracel domů s plným košíkem? Myslím, že houbař potřebuje mít bystrý postřeh, pozorovací talent a smysl pro detail. Houbař, který se do lesa vypraví jenom proto, aby sebral co nejvíc hub, nikdy nezažije skutečné štěstí. A sotva bude mít úspěch, protože základním předpokladem je upřímný vztah a láska k přírodě, kterému se sotva naučí bez znalosti dalších detailů, které jsou pro růst hub důležité. I v tomto případě platí přísloví: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Les má rád slušné lidi, a těm se odmění nejen plnými košíky, ale i spoustou jiných, nevšedních zážitků.